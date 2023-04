Marco Verratti, chi è il calciatore: età, carriera, ex moglie, figli, patrimonio, foto e Instagram

È tutto pronto per una nuovissima puntata di Verissimo in compagnia della bravissima conduttrice Silvia Toffanin. Tra gli ospiti speciali di oggi arriverà in studio anche il calciatore della nazionale Marco Verratti in compagnia della bellissima modella Jessica Aidi, diventata sua moglie nel luglio del 2021. Siete curiosi e vorreste saperne di più su di lui? Ecco tutto quello che sappiamo sulla sua vita privata!

Chi è il calciatore Marco Verratti: età e carriera

Marco Verratti è nato a Pescara il 5 novembre del 1992 sotto il segno dello scorpione e ad oggi ha 30 anni. La sua carriera calcistica è stata brillante fin da subito: è stato centrocampista più forte del Paris Saint-Germain, gioca da anni nella nazionale italiana. Non solo: si è laureato come Campione d’Europa nel 2021 e ha ricevuto numerosi premi per la sua bravura nel campo da gioco.

Vita privata: ex moglie e figli

La vita privata del calciatore è molto tormentata. Marco, infatti, si è sposato giovanissimo ed è stato 10 anni con la sua ex moglie Laura Zazzera, con cui ha dato alla luce due figli: Andrea e Tommaso. Tuttavia, una volta trasferito a Parigi, in un ristorante del centro, ha incontrato Jessica Aldi, che lavorava come cameriera. Il loro amore è subito finito sulle prima pagine dei giornali di gossip perché lui ha intrapreso una nuova relazione mentre era ancora sposato. La rottura è stata molto difficile per i figli e l’ex moglie del campione, ma nulla ha fermato il suo amore per Jessica. Infatti, il calciatore e la sua dolce metà sono convolati a nozze il 15 luglio del 2021 con un matrimonio da sogno a Parigi. Ecco uno scatto dei due molto innamorati:

Il matrimonio, patrimonio, foto e Instagram

Il matrimonio tra il calciatore e il suo nuovo amore Jessica Aldi è stato incredibile: tutti lo hanno descritto come una favola, un sogno ad occhi aperti. Il loro amore, i fiori, Parigi che ha fatto da cornice. Stanno per celebrare il secondo anniversario di matrimonio e sono più innamorati che mai. Lui ha un profilo Instagram con una community incredibile: vanta 8,6 milioni di followers! Ecco uno scatto che ha condiviso, in cui ha firmato con la squadra francese fino al 2026: