Mare Fuori, Maria Esposito (Rosa Ricci) è single: finita la storia con Antonio Orefice

Crisi e addio tra Maria Esposito e Antonio Orefice: la coppia di Mare Fuori si è lasciata. I due attori, protagonisti della serie tv Mare Fuori, si sono lasciati dopo un anno di fidanzamento. A rivelarlo è il sito The Pipol Gossip, che ha raccolto una serie di indizi inequivocabili sui social network dei due ex innamorati.

Maria Esposito, che nella fiction interpreta Rosa Ricci, una ragazza ribelle e coraggiosa che cerca di ricostruirsi una vita dopo il carcere minorile, ha eliminato dal suo profilo Instagram ogni traccia del suo ex fidanzato. Non solo ha cancellato le foto che li ritraevano insieme, rimuovendo la data del loro fidanzamento, 22/02/2022, che era scritta nella sua bio, ma ha smesso anche di seguire Antonio Orefice. Anche Antonio Orefice ha fatto lo stesso: sul suo profilo non ci sono più le immagini di Maria Esposito, né i commenti che lei gli aveva lasciati sotto i suoi post. I due non si seguono più su Instagram e sembrano aver tagliato ogni ponte tra loro.

La rottura tra i due attori è avvenuta in sordina e senza alcuna dichiarazione ufficiale. I fan della coppia sono rimasti sorpresi e delusi dalla notizia, visto che i due sembravano molto innamorati e affiatati. Si erano conosciuti sul set di Mare Fuori nel 2020 e da allora non si erano più lasciati. Avevano festeggiato il loro primo anniversario con una romantica dedica sui social e avevano condiviso con i loro follower momenti di vita quotidiana e professionale.

Le voci di una crisi tra Maria Esposito e Antonio Orefice

La fine della loro relazione arriva dopo settimane di voci su una presunta crisi tra i due. Già ad aprile, infatti, i fan avevano notato dei movimenti sospetti sui profili social dei due attori: alcuni post e video che li ritraevano insieme erano scomparsi e poi riapparsi, facendo ipotizzare una discussione tra innamorati ben presto risolta.

Inoltre, a maggio era circolata la voce che Maria Esposito avesse un flirt con un altro compagno di set, Massimiliano Caiazzo (peraltro fidanzato con Elena D’Amario, ex ballerina di Amici). L’indiscrezione era stata subito smentita dalla stessa attrice con un post su Instagram in cui scriveva: “Non ho mai tradito nessuno nella mia vita”. Non si conoscono le motivazioni che hanno portato alla rottura tra Maria Esposito e Antonio Orefice, ma alcuni fan hanno ipotizzato che possa esserci stato un coinvolgimento sentimentale con Tony Effe (secondo i più attenti il cantante della ex Dark Polo Gang avrebbe aumentato il numero di like ai post Instagram di Maria Esposito in questi ultimi giorni).

Il futuro sul set

La rottura tra i due attori arriva proprio mentre sono impegnati sul set di Mare Fuori 4, la quarta stagione della serie-fenomeno prodotta da Rai Fiction e Cattleya, che andrà in onda nel 2024 su Rai 2 e su RaiPlay. La serie racconta le storie di un gruppo di ragazzi e ragazze che si trovano a vivere nell’istituto penale minorile (IPM) di Napoli e che cercano di riscattarsi grazie all’aiuto degli operatori penitenziari. Intanto, il set di Mare Fuori 4 sta vivendo dei momenti di caos a causa dell’afflusso dei fan della serie, che arrivano da tutta Italia per vedere i loro idoli. Gli attori sono costantemente assediati dai richieste di selfie e autografi, rendendo difficile il lavoro della troupe. Tra le novità del cast ci sarà il ritorno di Giacomo Giorgio nel ruolo di Ciro, il leader carismatico dell’IPM che era stato ucciso nella prima stagione.

Mare Fuori è una delle serie tv italiane più seguite e apprezzate dal pubblico, soprattutto dai giovani. Ha ottenuto un grande successo anche su Netflix, dove sono disponibili le prime due stagioni. La terza stagione è stata trasmessa su Rai 2 dal 15 febbraio al 22 marzo 2023. La quarta stagione è attesa con impazienza dai fan, che sperano di ritrovare i loro personaggi preferiti e di scoprire le loro nuove avventure.