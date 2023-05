Mare Fuori 4, al via da oggi le riprese: anticipazioni e cast

Il cast della serie tv che racconta le storie di giovani detenuti all’interno del carcere minorile di Napoli, Mare Fuori, sta lavorando in vista della stagione numero 4. Hanno dato il via alle riprese di quello che sarà il nuovo appuntamento previsto per il prossimo inverno, quello 2024. Non poteva essere diversamente, visto il successo di pubblico che il programma sta riscuotendo.

Da oggi il cast ha ricominciato a lavorare in vista della quarta stagione

E proprio oggi, lunedì 22 maggio, la troupe è tornata al lavoro per le strade di Napoli in vista della prossima stagione. Prodotta da Roberto Sessa per Picomedia e RaiFiction e nata da un’idea di Cristiana Farina scritta con Maurizio Careddu, la serie televisiva ha conquistato una grande fetta di pubblico, soprattutto giovani che aspettano di sapere cosa succederà ai protagonisti e anche se ci saranno new entry.

Dove si possono vedere le prime tre stagioni

Chiunque si sia perso le vicende dei ragazzi di Mare Fuori e sia interessato a conoscere cosa succede all’interno delle mura del penitenziario più spiato della televisione, può vedere le prime due stagioni della serie su Netflix, mentre la terza è, al momento, disponibile solo su RaiPlay, anche se entro luglio anche la terza stagione dovrebbe arrivare su Netflix.

La domanda per tutti gli appassionati della serie è: ‘Chi ha sparato?’

Tutto dovrebbe ripartire dal finale del terzo capitolo, dagli spari che hanno coinvolto Carmine Di Salvo, Rosa Ricci e Salvatore Ricci… Chi è stato a sparare? Le idee degli affezionati alla serie sono tante, una su tutte è che ad esplodere quei colpi di arma da fuoco sia stato Ciro Ricci, un personaggio scomparso, che dovrebbe essere morto, ma del quale non è mai stato visto il funerale. Ed è stato proprio il regista a sottolineare quest’ultimo punto.

Come cambierà il cast

Ma ci saranno cambiamenti all’interno del cast. Nella quarta stagione Naditza interpretata da Valentina Romani, Paola Vinci e Filippo Ferrari – ‘O Chiattillo, non ci saranno più. Sembra però che ‘O Chiattillo sarà presente nella vita di Carmine con alcune lettere. È previsto, invece, l’arrivo di Valeria Andreanò nei panni della sorella di Sofia Durante.