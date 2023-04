Massimo Boldi, chi è la nuova fidanzata Elisa: età, lavoro, oggi, foto e Instagram

Il celebre comico Massimo Boldi sarà ospite di Mara Venier nel salotto di “Domenica in” e ha promesso di rilasciare un’intervista inedita. Secondo gli ultimi aggiornamenti, potrebbe fare una rivelazione scioccante sulla sua nuova fiamma. Pare che l’attuale fidanzata si chiami Elisa e sia molto più giovane di lui. Siete curiosi e volete saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo di eli.

La vita privata di Massimo Boldi

Massimo Boldi ha avuto una vita amorosa molto tormentata: ha avuto tre figlie con Maria Teresa Selo, la prima moglie con cui convolò a nozze nei primi anni ’70. Purtroppo la donna è morta nel 2004 a seguito di una grave malattia e Boldi è rimasto vedovo. Negli anni successivi ha avuto altre relazioni amorose tra cui Loredana De Nardis più giovane di lui di 30 anni. Non solo, è stato fidanzato anche con Irene Federica Fornaciari che ha 34 anni in meno di lui. L’ultima storia è stata con una donna di 40 anni, Anita Szacon: è polacca e nella vita lavora come cosmetologa. Ad oggi, invece, pare impegnato con una influencer e tiktoker di nome Elisa Barranu, Conosciamola meglio!

Chi è la nuova fidanzata Elisa: età, lavoro, Instagram

Elisa Barranu è una ragazza nata a Verona nel 2000, che ha soli 23 anni e già una grande carriera come influencer e tiktoker. Ha già milioni di fan che la seguono assiduamente e da poco ha iniziato a lavorare anche come modella. Ama la moda e i viaggi e con i suoi lunghi capelli biondi ha conquistato il celebre Massimo Boldi. In realtà, sembra che i due siano solo amici, dato che lei ha 23 anni e lui 77, sembra che il colpo di fulmine sia stato artistico. Sono in buoni rapporti, ma non c’è amore tra loro. Ecco la giovane Elisa:

Le dichiarazioni di Boldi

Massimo Boldi ha sempre dichiarato di apprezzare le ragazze più giovani di lui, ma in questo caso è davvero troppo. Al settimanale Chi ha confessato la verità sul suo rapporto con Elisa: un’amicizia, un rapporto di lavoro. Sembra che lui sia rimasto folgorato da lei, ma solo artisticamente. Vorrebbe quindi lanciarla nel mondo del cinema. Sembra che non ci sia nessuna nuova fidanzata per Massimo Boldi, che rimane concentrato sui suoi cagnolini e le adorate figlie: