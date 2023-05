Massimo Ranieri, chi era la moglie Franca Sebastiani: età, canzoni, come è morta, foto, figlie e vita privata

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre all’annunciatrice Rai Alessandra Canale e Rosanna Banfi, anche la figlia di Massimo Ranieri, Cristiana Calone. Che si racconterà a cuore aperto e ricorderà l’amata mamma, Franca Sebastiani.

Cosa sappiamo sull’ex moglie di Massimo Ranieri Franca Sebastiani

Franca Sebastiani, nota con lo pseudonimo di Franchina all’inizio della sua carriera, è nata a San Casciano dei Bagni il 25 gennaio del 1949 ed è morta a Roma il 27 maggi del 2015. Lei è stata una nota cantante e scrittrice ed è stata scoperta da Franco Migliacci. Grazie a lui, infatti, ha ottenuto un contratto discografico con la ARC e poi ha debuttato giovanissima al Cantagiro 1966 con la canzone Per orgoglio. Negli anni successi e nel corso della sua carriera ha partecipato a numerose manifestazioni come il Festival del Belgio, il Festival di Melfi, il Cantaestate e con il suo vero nome nel 1979 ha preso parte al Girofestival con il pezzo Sarà.

I suoi successi

‘Franchina’ nel 1984 è passata alla Drums e ha inciso Posto vuoto, canzone scritta da Tony Del Monaco ed Enrico Polito. Poi ha deciso di dedicarsi alla scrittura e al giornalismo, senza mai lasciare la musica. Come cantante, infatti, negli anni ’90 si è avvicinata alla canzone religiosa e nel 2005 ha partecipato al Primo Festival Internazionale della canzone sacra.

Come è morta, la malattia

Franca Sebastiani è morta a Roma il 27 maggio del 2015, stroncata da un tumore contro il quale combatteva da tempo. Ha lasciato due figlie, Cristiana nata il 9 luglio del 1970 dall’amore con Massimo Ranieri, e Amalia.

La storia d’amore con Massimo Ranieri, la figlia Cristiana Calone

Massimo Ranieri, noto artista e cantautore, ha avuto una lunga storia d’amore con Franca Sebastiani e dal loro grande amore il 6 luglio del 1971 è nata Cristiana. Che è stata riconosciuta solo diversi anni dopo, nel 1995. Nel libro pubblicato prima di morire, la donna aveva scritto: “Se chiudo gli occhi rivedo il viso di ragazzino di Massimo e risento il calore del suo abbraccio. Oggi non ho paura di morire, ciò che ho provato per Massimo rivive in me in una forma pura e profonda e mi sostiene, nonostante tutto. Voglio lasciare una traccia nel cuore della gente, per questo ho scritto un libro. La decisione di liberarmi dal peso di tanti ricordi è un’esigenza irrinunciabile. Il mio libro è uno spunto per dire a Massimo quanto gli ho voluto bene. Una delle gioie più grandi è stata quando nel 1995 Massimo ha deciso di riconoscere pubblicamente nostra figlia Cristiana”. I due, infatti, nonostante la storia finita hanno cercato di mantenere un bel ricordo. E oggi Cristiana, dopo tanti anni, ha ritrovato l’amato papà e lo ha reso nonno.

Difficile trovare foto di Franca Sebastiani in rete. Lei ha lasciato un grande vuoto e oggi su Rai 1 verrà sicuramente ricordata.