Matilde Brandi, chi è il fidanzato Francesco Tafanelli: età, lavoro, foto e Instagram

Matilde Brandi, la showgirl ed ex gieffina, sarà ospite di Silvia Toffanin negli studi di Verissimo e racconterà tutti i segreti sulla sua vita privata e sul suo nuovo amore Francesco Tafanelli. Siete curiosi e volete saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo sulla loro storia d’amore e su di lui: che lavoro fa, quanti anni ha?

Vita privata di Matilde Brandi

Matilde Brandi è nota soprattutto per la sua partecipazione al GF Vip, ma anche grazie alle sue numerose comparse sulla tv italiana. Oggi parliamo della sua vita privata che ha fatto tanto scalpore negli ultimi giorni. Ha avuto una lunga relazione con Marco Costantini e dal loro amore sono nate due gemelle: Sofia e Aurora. Il loro amore, però, non ha retto la prova del tempo e si è disgregato. Negli ultimi mesi Matilde dava qualche sospetto di aver trovato un nuovo amore, ma l’annuncio ufficiale è arrivato solo di recente, nel momento in cui ha condiviso un post sul suo profilo Instagram seguito da oltre mezzo milione di persone. Finalmente ha reso noto il fidanzato, che ha presentato al mondo con una lunga e dolce dedica, ma chi è Francesco Tafanelli?

Chi è il fidanzato Francesco Tafanelli: età e lavoro

Francesco Tafanelli ha fatto tornare il sorriso a Matilde Brandi e oggi vivono il loro amore maturo in gran gioia e serenità. Lei ha 53 anni, mentre di lui non è nota l’età precisa, anche se probabilmente sarà coetaneo della compagna. Ha studiato all’Università Federico II di Napoli e attualmente lavora come responsabile agente di vendita nel mondo della moda. In particolare, lavora nell’alta moda con band come Vera Wang, Pronovias, Nicole Milano e Bride. Non sappiamo se lui abbia altri figli o quale sia la sua storia passata, ma sicuramente i due hanno trovato l’amore e sono più felici che mai insieme.

Foto e Instagram

Francesco Tafanelli ha un profilo Instagram seguito da più di 2mila persone e condivide molte foto della sua vita privata, soprattutto in compagnia dell’amata Matilde. I due si dedicano frasi molto dolci sui social, lunghe dediche e commenti innamorati, come quello di lei sotto questa foto pubblicata da lui: “Da quando sei arrivato tutto ha ripreso colore! Vivevo una vita grigia ora ogni giorno indosso un colore diverso il TUO! Ti amo“.