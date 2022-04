Matilde Brandi, chi è l’ex compagno e commercialista Marco Costantini: età, figlie, separazione, nuova fidanzata

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta, dal lunedì al venerdì, da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche la showgirl Matilde Brandi, che si racconterà a cuore aperto tra vita privata e carriera. Probabilmente, toccherà anche una pagina dolorosa della sua vita, quella che riguarda la separazione dal compagno Marco Costantini.

Chi è Marco Costantini

Marco Costantini è un noto commercialista romano, conosciuto soprattutto per essere stato il compagno della showgirl e ballerina Matilde Brandi, lei che già nella casa del GF VIP nell’edizione del 2020 aveva raccontato del periodo di crisi, della poca intimità e della distanza mentale. L’uomo è nato nella Capitale il 28 febbraio del 1964, ha una laurea in Economia ed è socio fondatore di un importante studio ‘Costantini e Partner’. Oltre ad essere commercialista, Marco ha un curriculum alle spalle impeccabile: ha svolto per un breve periodo l’attività di docente, poi ha avuto incarichi istituzionali di rilievo.

La storia d’amore con Matilde Brandi

Marco Costantini è stato il compagno di Matilde Brandi per 17 lunghi anni. I due si sono conosciuti nel 2004, hanno vissuto insieme e nel 2006, dal loro grande amore, sono nate le figlie gemelle, Aurora e Sofia, bimbe che spesso compaiono nelle foto che la ballerina pubblica sui social. Una storia d’amore che sembrava felice, spensierata, ma purtroppo la crisi ha avuto la meglio e i due hanno deciso di separarsi, di proseguire su due strade diverse.

La fine della relazione con un sms

Ad annunciare la fine della storia d’amore ai microfoni di Verissimo, trasmissione di successo di Silvia Toffanin, è stata la stessa Matilde Brandi. La showgirl ha raccontato di essere stata lasciata con un messaggio, un sms gelido dopo ben 17 anni di amore e convivenza. Marco l’ha lasciata e non si è fatto trovare quando lei ha abbandonato la casa del GF VIP. Da quel momento è ‘sparito’, non ha più rilasciato dichiarazioni e ha evitato ogni tipo di confronto.

La nuova fidanzata di Marco Costantini

Matilde Brandi su Instagram l’anno scorso ha rivelato di aver scoperto che c’è un’altra donna nella vita di Marco. Storia d’amore che sarebbe cominciata mentre lei si trovava nella casa di Cinecittà per il reality GF VIP. Subito è partita la ‘caccia’ alla nuova fidanzata, ma non ci sono mai stati riscontri. A Verissimo, Matilde Brandi aveva raccontato di aver chiesto all’ex compagno se ci fosse di mezzo un’altra donna. E lui alla domanda non avrebbe negato: è stata quindi una conferma?