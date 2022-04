Matilde Brandi: chi è, età, carriera, marito, oggi, Paolo Calissano, figlie, compagno, Marco Costantini e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta, dal lunedì al venerdì, da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche la showgirl Matilde Brandi, che si racconterà a cuore aperto tra vita privata e carriera.

Chi è Matilde Brandi, la biografia

Matilde Brandi è nata a Roma il 27 febbraio del 1969 ed è una nota ballerina, show girl, conduttrice e attrice teatrale. È nata nella Capitale da Pietro e Giuseppina, sammarinesi, e dopo il diploma nel 1990 al balletto di Roma, nello stesso periodo Matilde ha esordito come ballerina nella trasmissione Club 92 con Gigi Proietti. Poi, l’anno successivo ha acquisito molta popolarità con la partecipazione allo show del sabato sera di Rai 1, Fantastico, che all’epoca era condotto da Raffaella Carrà e Johnny Dorelli.

La carriera

Matilde Brandi ha fatto parte del corpo di ballo del contenitore domenicale di Canale 5 Buona Domenica, poi ha partecipato al varietà di Italia 1 Re per una notte, condotto da Gigi Sabani. Ha partecipato a Fantastica Italiana e nel 1996 ha vinto un premio come miglior ballerina televisiva dell’anno, poi nel 1998 ha fatto il suo esordio come conduttrice insieme ad Andrea Pellizzari: ha presentato il programma musicale Super. Da lì un successo dopo l’altro: ha affiancato Adriano Celentano in uno show, ha lavorato al fianco di Albano, di Giorgio Panariello e nell’edizione 2000/2001 di Domenica In è stata la prima ballerina. Ha lavorato con Claudio Amendola, Roberta Lanfranchi, poi ha mosso i primi passi in teatro, dove ha preso parte a musical e spettacoli.

L’esperienza al Bagaglino

Matilde Brani nel 2005 ha preso parte come primadonna a Tele Faidatè, spettacolo televisivo della compagnia del Bagaglino di Pier Francesco Pingitore in onda su Canale 5, dove ha affiancato Pippo Franco, Leo Gugliotta e Oreste Lionello. Nel 2017, poi, è tornata a lavorare dopo diversi anni con la compagnia del Bagaglino e ha preso parte allo spettacolo musicale ‘Gran Follia’.

La conduzione dei programmi tv

Ballerina sì, ma anche conduttrice: ha sostituito Roberta Lanfranchi nella conduzione del programma Piazza grande, poi ha presentato due edizioni del Premio Città dei Cavalieri di Malta, ha condotto l’ultima edizione di Scommettiamo che e ha lavorato, soprattutto negli ultimi anni, soprattutto in teatro e in televisione su Canale 5.

Chi è il marito, vita privata e figlie

Matilde Brandi, dopo una lunga relazione con l’attore Paolo Calissano, si è fidanzata con il commercialista Marco Costantini, ma i due si sono lasciati dopo la sua esperienza al GF VIP. Lui avrebbe deciso di “mollare” Matilde Brandi con un gelido sms dopo anni di relazione. La coppia ha due figlie gemelle, Sofia e Aurora, nate nel 2006.

Chi è l’ex Marco Costantini?

Marco Costantini è un noto commercialista di Roma, nonché ex compagno della showgirl, ballerina e conduttrice Matilde Brandi. Sappiamo che è nato il 28 febbraio del 1964, che ha una laurea in Economia e che è un commercialista di successo, fondatore dello studio ‘Costantini e Partners’. Marco e Matilde sono stati insieme per lunghi 17 anni: si sono conosciuti nel 2004, hanno vissuto insieme e nel 2006 sono diventati genitori di Aurora e Sofia. Poi la crisi e la decisione di interrompere quella relazione subito dopo l’esperienza della showgirl al GF VIP. Ad annunciare la rottura è stata proprio Matilde ai microfoni di Verissimo, trasmissione di successo di Silvia Toffanin.

Instagram

Matilde Brandi ha un profilo Instagram (@matildebrandireal) ed è seguitissima: vanta oltre 510 mila followers.