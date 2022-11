Matteo Ranieri e Luca Salatino hanno litigato: ‘Certi legami non si spezzano’

E’ realmente finita l’amicizia tra i due ex tronisti Matteo Ranieri e Luca Salatino? Probabile. Sicuramente, la situazione tra i due ragazzi andrà chiarita nei prossimi mesi, ben sapendo come Salatino oggi sia impegnato, in qualità di concorrente, all’interno della Casa del GF VIP. Intanto, Matteo sdrammatizza la situazione, evidenziando come “certi legami non si spezzano”, tantomeno per l’assenza di un amico impegnato con un programma televisivo.

L’amicizia tra Matteo Ranieri e Luca Salatino vacilla

Matteo Ranieri, ex di Uomini e Donne che ha condiviso l’esperienza sul trono insieme a Luca Salatino, in una lunga intervista ha parlato dell’amicizia che lo lega all’attuale concorrente del GF Vip. Dopo il programma hanno spesso trascorso il weekend insieme, tra Recco e Roma, le loro città natali nelle quali vivono, regalando ai migliaia di fan siparietti esilaranti sui social. Prima dell’ingresso di Salatino nella Casa di Cinecittà sembravano essersi allontanati e in molti pensavano che la loro amicizia fosse finita.

Matteo Ranieri ha rotto il silenzio: “Abbiamo discusso ma ci siamo sentiti prima che iniziasse il reality”. Il ragazzo ha deciso di raccontare la verità sul suo rapporto oggi con Luca Salatino. In un’intervista a MondoTv24 ha ammesso di aver “evitato l’argomento perché lo pativo”: l’amicizia con l’attuale concorrente del GF Vip non è finita, ma prima dell’inizio del reality hanno litigato.

Le parole di Matteo

“L’amicizia con Luca non è finita, ci sono legami che non si possono spezzare. Abbiamo litigato questa estate? Sì, abbiamo discusso per motivi nostri, ma ci siamo sentiti qualche giorno prima che entrasse nella casa del Grande Fratello”. Ha continuato svelando che “Luca è una persona particolare, lui mi diceva sempre: “Ahó, io so strano lo sai Mattè”. È davvero strano, ma è una brava persona”. Sente la sua mancanza, ha confessato, e aspetta che la sua avventura termini così da poterlo rivedere e avere un confronto con lui.

“Sono sicuro che sconfiggerà ogni paura, ogni demone, come ha sempre fatto. Mi manca molto, penso di non averlo detto a nessuno. Guardo spesso i nostri video e le nostre foto di quando stavamo in casa a Roma. Lo penso sempre e il fatto che io non mi sia mai esposto sui social verso di lui è stato solo per rispetto, per evitare di mettermi in mezzo al suo percorso. Ci siamo detti che avremmo parlato quando sarebbe uscito dalla casa e così sarà. Lo sto aspettando. Per quanto riguarda il suo percorso, il mio cuore lo vuole vincitore, ma onestamente il percorso penso non riesca a reggerlo così, lo vedo molto, troppo sofferente”.

La confessione su Federica Aversano

Matteo Ranieri a Uomini e Donne preferì Valeria Cardone a Federica Aversano che dopo il rifiuto è tornata nel programma in qualità di tronista. “È una brava ragazza” ha commentato l’ex tronista prima di confessare di non stare seguendo il suo percorso nel dating show. “Non la sento o vedo dal giorno della mia scelta. Il percorso di Fede non sono riuscito a seguirlo in tv, come sai tra il lavoro, gli animali e gli allenamenti non ho mai troppo tempo per seguire bene, però quando vedovo le clip su Instagram non ti nego che le guardavo. Sono stato felice della possibilità che le hanno dato e sono sicuro che il suo percorso sia stato sincero e vero”.