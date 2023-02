Maura Fantuzzi, chi è la nipote di Nilla Pizzi: età, lavoro e vita privata

Torna l’appuntamento con il salotto pomeridiano di Rai 1 Oggi è un altro giorno il talk in onda tutti i giorni a partire dalle 14.00 condotto da Serena Bortone. Tra i temi della puntata si parlerà anche dell’indimenticata cantante Nilla Pizzi, scomparsa nel 2011. In studio, a questo proposito, ci saranno Maura Fantuzzi e Claudio Giannelli, rispettivamente nipote e biografo della Pizzi. Ma cosa sappiamo sulla nipote? Cerchiamo di saperne di più con questo articolo!

Claudio Giannelli, chi è il biografo di Nilla Pizzi: età e carriera

Cosa sappiamo su Maura Fantuzzi la nipote di Nilla Pizzi

Nilla Pizzi, il suo vero nome era Adionilla (per via di un errore anagrafico dato che si sarebbe dovuta chiamare Dionilla), aveva due sorelle Liliana e Denisa. La cantante non ha mai avuto figli: nella sua vita è stata sposata anche se per un brevissimo periodo considerando la chiamata alle armi del marito Guido, che aveva il suo stesso cognome pur non essendo parenti, nel 1940. Poi, negli anni, ha avuto storie d’amore importanti come quella con Cinico Angelini o il collega Gino Latilla. Nilla Pizzi è morta nel 2011 all’età di 91 anni, mentre era ricoverata presso la casa di cura Capitanio di Milano. Nella stessa clinica il 13 e 14 marzo 2011 venne stata allestita la camera ardente, mentre i funerali della cantante si tennero il 15 marzo 2011 a Milano, nella Basilica di Santa Eufemia. Dopo la cremazione, il 16 marzo le ceneri di Nilla Pizzi sono state tumulate nella cappella di famiglia nel cimitero di Sant’Agata Bolognese, dove riposano le salme dei genitori. La nipote, insieme al biografo ufficiale della cantante, Claudio Giannelli, sono stati ospiti nella trasmissione Oggi è un altro giorno nella puntata di venerdì 3 febbraio 2023. Un’occasione per ricordare l’incredibile carriera della cantante che per ben 10 volte partecipò al Festival di Sanremo (sette le edizioni da concorrente) stra-vincendo nel 1952 quando ottenne primo, secondo e terzo posto.

Nilla Pizzi: chi era, età, carriera, canzoni, come è morta, marito e figli