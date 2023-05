Mauro Corona a Ballando con le Stelle 2023? Ultime news

Partirà il prossimo autunno su Rai 1 l’amata e seguita trasmissione di Milly Carlucci Ballando con le Stelle. Nonostante ci siano ancora diversi mesi prima dell’inizio del programma, le primissime indiscrezioni sui partecipanti iniziano già a fare capolino. In particolare, uno dei rumors maggiormente accreditati vedrebbe la partecipazione di Mauro Corona nell’amato show della Carlucci. Sarà vero? Ecco cosa sappiamo in merito.

Antonio Caprarica a Ballando con le Stelle 2023? L’ultima indiscrezione sullo show di Milly Carlucci

La partecipazione (presunta) di Mauro Corona a Ballando con le Stelle 2023

La conduttrice dell’amato programma dedicato al mondo del ballo già in precedenza aveva messo gli occhi sullo scrittore ed alpinista, al fine di ravvivare la trasmissione ma poi il progetto non è andato in porto ed ora sembrerebbe riprovarci. Che sia la volta buona? C’è da dire che il suo carattere peperino e una certa “anomalia” del personaggio, fanno di Mauro Corona – che ormai è libero dal veto che nelle passate stagioni lo aveva allontanato dalla televisione pubblica – un ottimo nome per Milly Carlucci che pare proprio essere intenzionata ad averlo con lei nella squadra che andrà a comporre il talent dedicato alla danza che da sempre il sabato sera tiene compagnia ed appassiona numerosi spettatori. Sicuramente, anche per l’edizione 2023 i colpi di scena e le emozioni non mancheranno!

Lo scontro con Bianca Berlinguer a Cartabianca

Nel 2020 Mauro Corona si era scontrato con Bianca Berlinguer durante il programma da lei condotto, Cartabianca. La conduttrice gli aveva impedito di fare il nome di un albergo al fine di evitare qualsiasi tipo di pubblicità e la risposta dello scrittore non si è fatta attendere: “Stai zitta, una buona volta, gallina!” Non è la prima volta che la giornalista e lo scrittore litigano animatamente in diretta tv per poi riappacificarsi e tornare nuovamente a confrontarsi sul piccolo schermo.