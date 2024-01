Max Biaggi, chi è: oggi, età, cosa fa, chi è la fidanzata, vita privata

Max Biaggi ospite di Silvia Toffanin a Verissimo sabato 20 gennaio 2024: tutti i dettagli sulla sua vita privata.

Campione riconosciuto in tutto il mondo grazie alla sua carriera di pilota motociclistico, Max Biaggi ha spesso fatto parlare di sé anche per la sua vita privata. Infatti, nei suoi anni d’oro non sono poche le bellissime donne con le quali ha avuto una relazione sentimentale o presunta tale.

A tal riguardo, sabato 20 gennaio 2024 sarà ospite nel salotto televisivo di Verissimo da Silvia Toffanin per ripercorrere il suo percorso di vita. Effettivamente, ciò che i suoi fan vogliono sapere di più sulla sua vita privata poiché è da sempre stato un uomo molto geloso della sua sfera personale.

Chi è Max Biaggi

Nato a Roma il 26 giugno del 1971, Massimiliano Biaggi, conosciuto come Max, è un famoso pilota motociclistico e dirigente sportivo. Nella sua brillante carriera è stato quattro volte campione del mondo nella classe 250 e due volte campione mondiale Superbike. Detiene con il britannico Phil Read il primato di titoli conquistati nelle 250 e dal 2016 è proprietario della squadra motociclistica Max Racing Team.

Biaggi: la vita privata del pilota motociclistico

Amatissimo e applaudito in tutto il mondo, la vita privata di Biaggi è sempre stata molto protetta dal diretto interessato. Per cui, proprio per questo, gli ammiratori vogliono sapere un pochino di più sul proprio beniamino: diamo un’occhiata ai suoi amori.

Gli amori, i figli e la fidanzata attuale

Residente nel Principato di Monaco, il ‘Corsaro’ ha avuto diversi amori – o presunti tali – con donne bellissime del mondo dello spettacolo internazionale. Difatti, si dice che abbia avuto delle romantiche love stories con le supermodelle Naomi Campbell e Claudia Schiffer. Inoltre, è stato sentimentalmente legato alla showgirl italo-finlandese Anna Falchi verso la fine degli anni Novanta.

Ma è dal 2003 che Max ha avuto una storia d’amore importantissima: quella con la conduttrice televisiva, attrice e Miss Italia 2002 Eleonora Pedron. I due sono stati legati per dodici anni ed hanno avuto due figli: Inés Angelica e Leon Alexandre.

In più, dal 2015 al 2017, Biaggi è stato fidanzato con la cantante Bianca Atzei. Dopo aver passato del tempo con la modella Francesca Semenza, nell’estate del 2023, Chi ha lanciato lo scoop del flirt tra lo sportivo e la ballerina partenopea 23enne Virginia De Masi. Tuttavia, a metà novembre 2023, nel corso di un’intervista al Corriere della Sera ha dichiarato:

Sto da solo per scelta, il 50 per cento del mio cuore è dedicato a Eleonora, la mia ex compagna, la mamma dei miei figli. La parte più bella, dal punto di vista sentimentale, l’ho già vissuta. Non credo che avrò più un altro amore che potrà regalarmi le stesse emozioni. Eleonora ha un altro compagno, ci sentiamo tutti i giorni, ci vediamo, viviamo bene

Max Biaggi Instagram

Il famosissimo Max è seguito da circa 258mila follower sul suo profilo Instagram. Il suo nome utente sulla nota piattaforma di Meta è @maxbiaggiofficial. Nel suo feed, Biaggi condivide con i suoi seguaci alcuni scatti del suo privato e della sua routine.