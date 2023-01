Me Contro Te al cinema, quando esce il film Missione Giungla? Data e anticipazioni

Sofì e Luì dei Me contro Te sono al centro dell’attenzione e vantano milioni di followers su tutti i social: stanno per sposarsi e a breve uscirà anche il loro nuovo film al cinema. Volete saperne di più? La nuova avventura si chiama “Missione Giungla”, ecco quando uscirà e quale sarà la trama. Che sicuramente piacerà tantissimo ai bambini, che non vedono l’ora.

Me contro Te al cinema

La coppia più amata del web ha avuto un grande successo a partire da YouTube, dopodiché hanno pubblicato un libro e continuano il loro tour in tutta Italia per portare live le loro performance. Così possono incontrare tutti i loro followers, tra i quali c’è grande entusiasmo per l’uscita del nuovo film. È la quarta volta che vanno sul grande schermo: il loro primo film è stato “La vendetta del signor S”, uscito nel 2020 e ha registrato 9 milioni di euro al botteghino. Il secondo film è stato “Il Mistero della scuola incantata”, uscito l’anno dopo e seguito, sempre ad un anno di distanza, da “Persi nel tempo”. A breve uscirà il quarto film della saga, che li vedrà protagonisti in “Missione Giungla”, ecco tutte le anticipazioni.

Quando esce Missione Giungla?

C’è grande fermento per l’uscita del nuovo film che vede alla regia Gianluca Leuzzi ancora una volta, la casa produttrice è la Warner Bros e sarà una commedia d’avventura. La data d’uscita è il 19 gennaio 2023 e i fan stanno impazzendo dalla curiosità. Sul loro profilo Instagram hanno pubblicato in anteprima la copertina del film che ha ricevuto milioni di like, ma cosa dovranno affrontare questa volta i nostri eroi?

Tutte le anticipazioni sulla trama

Una minaccia incombe sulla terra e loro dovranno salvare il mondo. Viperiana e alcune streghe stanno elaborando degli incantesimi per rendere l’acqua viola, così tutto il mondo diventerà un’immenso deserto. Sofì e Luì dovranno andare nel cuore delle giungla a trovare una chiave magica per sciogliere tutti questi sortilegi e salvare il pianeta. La difficoltà è incrementata dal fatto che i giorni a disposizione siano davvero pochi e il mistero s’infittisce quando scoprono che una spia delle streghe li sta seguendo. Riusciranno a salvare il mondo?