Me Contro Te, quando si sposano Luì e Sofì: la data del matrimonio

Tutti conosciamo Luì e Sofì dei “Me contro Te”, ma chi sono davvero Luigi Calagna e Sofia Scalia? E soprattutto, quando si sposano? Per queste e altre curiosità siete nel posto giusto, ecco tutto quello che sappiamo su di loro e quale sarà la data del loro matrimonio.

Luì e Sofì dei Me contro Te

Luigi e Sofia hanno avuto un grandissimo successo a partire da YouTube, il 4 ottobre del 2014 hanno postato il loro primo video, quasi come uno scherzo, ma il successo è arrivato subito. Il nome deriva dal format dei video “Me vs You”, appunto, in cui due persone si sfidano a fare qualcosa: ad esempio, chi mangerà più marshmallow o chi farà lo slide migliore. Il loro target sono sempre stati i bambini, questa è stata una mossa vincente che li ha portati ad avere milioni di follower: il primo video ha quasi 50 milioni di visualizzazioni, il canale YouTube ha quasi 7 milioni di iscritti, su Instagram 1,5 mln.

Quando si sposano Luì e Sofì?

I due sono fidanzati dal 2013 e dopo dieci anni, hanno deciso di coronare il loro sogno d’amore. I primi di ottobre dello scorso anno, durante una gita sul Lago di Como, Luigi ha fatto la proposta alla sua dolce metà. La proposta, del tutto tradizionale, in cui lui si è inginocchiato e lei in lacrime ha pronunciato il fatidico “Sì”, è stato immortalato in un video che ha fatto impazzire tutti i fan. Adesso la domanda è una sola: quando si sposeranno?

La data del matrimonio dei Me Contro Te

La coppia sta vivendo una vita da sogno: milioni di fan li adorano e tra pochi giorni uscirà il loro nuovo film al cinema: “Missione Giungla”, ma non è tutto. A breve, convoleranno a nozze e dato l’entusiasmo dei fan hanno deciso di fare un evento molto in grande. Non sono ancora ben chiare le modalità, ma forse qualche fan potrebbe partecipare all’evento. La data del matrimonio è fissata per il 26 dicembre 2023.