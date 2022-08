Michele Titi Martignoni: chi è il nuovo fidanzato di Asia Argento

Ha ritrovato la serenità e il sorriso Asia Argento, la figlia del noto regista che ora ha reso pubblico il suo nuovo amore. Dopo un periodo complicato Asia, che non si è mai arresa e si è sempre rialzata, si è innamorata. E il fortunato si chiama Michele Titi Martignoni, un uomo molto più giovane di lei, che ha da poco compiuto 46 anni.

Asia Argento in vacanza con il nuovo fidanzato

Non si è certo nascosta Asia Argento. Anzi, sui social – dove è seguitissima – ha pubblicato diverse foto di lei e del compagno in vacanza, spensierati. Al mare, tra sorrisi, abbracci e tramonti, che fanno da sfondo al nuovo amore. Con la speranza che questa volta duri e che Asia Argento sia davvero felice, senza problemi.

Chi è il nuovo compagno

Non abbiamo molte informazioni su Michele, ma sappiamo che è giovane, ha 26 anni ed è originario di Roma. Tra l’altro è famoso per essere uno dei massimi campioni italiani di MMA, lo sport da combattimento che mette insieme più arti marziali. Nel suo mondo, infatti, è meglio conosciuto come ‘The Italian Thunder’, cioè il tuono italiano. Lui che ha fatto braccia nel cuore di Asia Argento e che è riuscito, finalmente, a riportare nella sua vita un po’ di meritata serenità!