Morto il papà di Rocio Munez Morales: l’annuncio sui social

Un terribile lutto ha colpito l’attrice spagnola Rocio Munoz Morales, nota al pubblico italiano per aver condotto il Festival di Sanremo 2015 e per essere la compagna di Raoul Bova. Il padre, Manuel Munoz Morales, è morto sabato 24 giugno 2023, dopo una lunga malattia. A diffondere la notizia è stata la stessa attrice, con un post commovente sul suo profilo Instagram. “Per sempre nel mio cuore papà. Riposa in pace” ha scritto Rocio, accompagnando le parole con una foto che la ritrae abbracciata al genitore scomparso.

Il papà di Rocio Munez Morales e la lotta contro la malattia

Rocio Munoz Morales aveva condiviso con i suoi follower le notizie e gli aggiornamenti sulla salute del padre, che da un mese combatteva tra la vita e la morte. A marzo, l’attrice aveva espresso il suo dolore e la sua ammirazione per il padre, definendolo un “campione, un guerriero, un combattente”. Aveva anche ringraziato il suo compagno Raoul Bova, con cui ha due figlie gemelle, Alma e Luna, per essere il “papà che ho scelto per le mie piccole, un papà innamorato, che ci protegge, che ci cura”.

Un messaggio di affetto dai fan

Il post di Rocio Munoz Morales ha ricevuto migliaia di commenti di cordoglio e di affetto dai fan e dagli amici del mondo dello spettacolo. Tra questi, anche il suo compagno Raoul Bova, che ha scritto: “Ti amo”. Anche molti colleghi e personaggi famosi hanno espresso le loro condoglianze all’attrice, tra cui Tosca d’Aquino che in un commento le ha scritto: “Amore mio, ti sono vicina con tutto il mio cuore”.

Nonostante il dolore immenso per la scomparsa del genitore, Rocio può contare sull’amore del suo compagno Raoul Bova e delle sue figlie gemelle Alma e Luna. La sua carriera tra Spagna e Italia le ha regalato anche tanti amici e fan che le sono vicini in questo momento difficile.

Una carriera tra Spagna e Italia

Rocio Munoz Morales è nata a Madrid nel 1988, ma ha origini andaluse. Ha iniziato la sua carriera come ballerina professionista, partecipando al tour mondiale di Julio Iglesias. Successivamente si è dedicata alla recitazione e alla conduzione televisiva in Spagna, dove ha preso parte a diverse serie e programmi. Nel 2012 ha debuttato al cinema italiano con il film “Immaturi – Il viaggio”, diretto da Paolo Genovese. Da allora ha lavorato in diverse produzioni italiane, tra cui la serie “Un passo dal cielo” con Terence Hill, il film “Tutte le strade portano a Roma” con Sarah Jessica Parker e Claudia Cardinale, e la miniserie “Tango per la libertà” con Alessandro Preziosi. Nel 2015 ha raggiunto la notorietà in Italia grazie alla conduzione del Festival di Sanremo 2015 con Carlo Conti, Arisa ed Emma. Nel 2017 ha esordito a teatro con lo spettacolo “Certe notti”, dedicato al terremoto dell’Aquila del 2009.