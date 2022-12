Natale a 5 stelle, stasera su Canale 5: trama, cast attori e dove vedere il film in streaming

‘Natale a 5 Stelle’ è un cinepanettone che andrà in onda stasera, 23 dicembre su Canale 5. Una pellicola prodotta in Italia per Netflix diretta da Marco Risi e scritto da Enrico Vanzina con Martina Stella, Massimo Ghini e Ricky Memphis. Si tratta di un film mai uscito nelle sale cinematografiche, ma solo su Netflix nel 2018. Andiamo a vedere qual è la trama e il cast.

La trama del film

Il titolo è chiaro, è ambientato nel periodo natalizio e una delegazione politica italiana, guidata dal nostro Premier visita l’Ungheria. L’occasione è buona per il Premier oltre che per svolgere i suoi doveri istituzionali, anche per trascorrere anche qualche ora con un’onorevole dell’opposizione in viaggio insieme alla delegazione. Tutto programmato nel dettaglio se non fosse che i due amanti si trovano un cadavere nella stanza di albergo dove alloggiano. Diventa tutto difficile. Come nascondere la loro relazione di fronte a quel ritrovamento? Chiamano in aiuto il portaborse del Premier…

Il cast

Tra gli altri membri del cast oltre a Massimo Ghini che sarà investito del ruolo del protagonista, ci saranno anche Ricky Menphis, Martina Stella, Paola Minaccioni e Riccardo Rossi. Attori che si caleranno in un giallo a tratti comico che coinvolgeranno i telespettatori in una storia che li terrà con il fiato sospeso. L’appuntamento è per stasera alle 21 e 40 su canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity o on demand su Netflix.