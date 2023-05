Natasha Stefanenko, chi è il marito Luca Sabbioni: età, lavoro, altezza, azienda, matrimonio, figlia, dove vive e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Da noi a ruota libera, la trasmissione condotta da Francesca Fialdini. Tra gli ospiti di oggi ci sarà anche Natasha Stefanenko, che si racconterà a cuore aperto tra vita privata e carriera: dai successi all’amore. Parlerà anche del bellissimo rapporto con la figlia Sasha e il marito Luca Sabbioni. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lui!

Chi è Luca Sabbioni: età, lavoro, azienda

Luca Sabbioni, oggi marito della modella e conduttrice Natasha Stefanenko, in passato ha calcato le passerelle come modello. Ora, invece, è un imprenditore e ha creato una sua azienda di calzature. Sappiamo che è originario delle Marche, che ha studiato Giurisprudenza e che, dopo la laurea, ha preferito lavorare come modello. “Una volta laureato – ha raccontato al Corriere della Sera – dovevo scegliere tra le poco entusiasmanti aule del tribunale o rimanere nel settore dove avevo lavorato per 15 anni. Ho scelto quest’ultimo”. Terminata la carriera da modello, però, Sabbioni si è buttato a capofitto nell’imprenditoria e ha dato via a una sua azienda di scarpe, con cui ha trovato le soddisfazioni che cercava.

Il matrimonio con Natasha Stefanenko e la figlia

Luca Sabbioni è sposato, ormai da anni, con Natasha Stefanenko. Dal loro amore nel 2000 è nata la loro unica figlia Sasha. Insieme vivono a Sant’Elpidio a Mare, sono una famiglia molto unita e felice. “Il nostro è un rapporto bello – ha detto Sabbioni al Corriere – Sono stato fortunato. La vita con lei è una continua scoperta”, riferendosi alla sua dolce metà. Ecco un dolce scatto familiare:

Instagram

Potete rimanere aggiornati sulla sua vita seguendo il profilo Instagram di Luca Sabbioni con l’account @sabbioniluca vanta oltre 18 mila followers. Condivide molti scatti della sua vita quotidiana insieme alla famiglia, ma anche di sé e delle sue passioni. Forse oggi in studio riveleranno qualche dettaglio in più sulla loro relazione?