New Amsterdam 5 su Canale 5 dal 7 giugno 2023: trama episodi e anticipazioni

Da domani, mercoledì 7 giugno arriva su Canale 5, in prima visione assoluta, ‘New Amsterdam’. Si tratta del capitolo finale del medical drama nel quale vengono raccontate le vicende del direttore Max Goodwin, interpretato da Ryan Eggold, e dei suoi colleghi, oltre che dei numerosi pazienti che affollano l’ospedale, uno dei presidi ospedalieri più antichi degli USA.

Si tratterà della stagione conclusiva del medical drama

Una stagione conclusiva che lascia un po’ di amarezza non solo tra i protagonisti, ma anche nello sceneggiatore, David Schulner. Vicende tratte da storie reali che sono state portate sul piccolo schermo, in cinque capitoli, In particolare si tratta di storie che sono tratte dai racconti del Belleveu Hospital di New York e dal libro scritto dall’ex direttore sanitario, ‘Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital’.

Chi sono i personaggi che torneranno in New Amsterdam

Gli appassionati della serie tv sono ansiosi di assistere anche a questa stagione finale che si prospetta, ancora una volta, avvincente e ricca di colpi di scena. Tutto parte dai cambiamenti che sono stati apportati nel direttivo dell’ospedale e dal ritorno del dottor Goodwin che, lavoro a parte, ha ancora da risolvere i suoi problemi personali, quelli che hanno concluso la stagione numero 4. Tra i tanti personaggi spicca la dottoressa Bloom che deve rimettere ordine nel suo complicato rapporto con la sorella; il dottor Frome che è alle prese con problemi matrimoniali; il dottor Reynols che è ancora alla ricerca di chiarezza sulla figura del padre, ormai scomparso da tempo e la dottoressa Wilder, uno degli ultimi acquisti della struttura sanitaria che sta cercando di farsi conoscere e apprezzare per conquistare un ruolo all’interno dello staff medico del New Amesterdam. Ai fan del medical drama non resta che sintonizzarsi domani in prima serata su Canale 5 per vedere cosa ha in serbo questa ultima stagione della serie televisiva.