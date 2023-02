Nicolas Maupas e Valentina Romani di Mare Fuori sono fidanzati? Cosa sappiamo sulla coppia

Entrambi sulla cresta dell’onda, giovani e talentuosi! Stiamo parlando di Nicolas Maupas e Valentina Romani, tra loro si vocifera la presenza di un legame che vada oltre quello lavorativo. In particolare ci si chiede se i due ragazzi siano o meno fidanzati. Ma conosciamoli meglio!

Il flirt (presunto) su Valentina Romani e Nicolas Maupas

Valentina Romani è una talentuosa attrice di 26 anni. L’abbiamo vista in popolari serie tv come La Porta Rossa 3, Mare Fuori e cresce la curiosità di sapere qualcosa in più rispetto alla sua vita privata. In particolare, non sono pochi coloro che si chiedono se la giovane sia legata ad un collega che appare spesso in sua compagnia, sia sul set sia fuori dal set. Si tratta di Nicolas Maupas, anche lui un attore emergente, talentuoso e di successo! Ma cosa sappiamo su di loro?

Chi è Valentina Romani

Valentina Romani è nata a Roma nel 1996 ed ha 26 anni. La passione per la recitazione l’accompagna fin da piccola, quando nel 2014 – a 18 anni- è entrata nel cast di Che Dio ci aiuti, mentre l’anno dopo ha recitato in Un passo dal cielo e ne I Fuoriclasse. Inoltre, nel 2015 sono stati diversi i ruoli da lei interpretati: l’abbiamo infatti vista nei panni della pratogonista Giada nella serie Tutto può succedere, interpretare Chiara Ferrari nella serie Questo è il mio paese e calzare i panni di una giovane medium ne La Porta Rossa. Insomma, nonostante la giovane età, la ragazza ha avuto e sta avendo modo di farsi conoscere dal pubblico per via dei molteplici ruoli da lei interpretati.

Cosa sappiamo di Nicolas Maupas?

Anche Maupas è un giovane attore emergente. Per lui, una ghiotta occasione è arrivata nel 2020 quando è entrato a far parte del cast della famosa e seguita serie Mare Fuori. Ma non solo. L’abbiamo inoltre visto nei panni di Roberto, personaggio della fiction Rai I sopravvissuti. Nicolas ha 23 anni, è nato a Milano ma è di origini italo-francesi da parte di padre, sua mamma è siciliana. Il ragazzo per un periodo è stato legato alla giovane attrice Ludovica Coscioni.