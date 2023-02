Nicole Murgia, chi è il padre: età, lavoro, il loro rapporto

La bella Nicole Murgia, l’attuale concorrente del Gf Vip, è un’attrice romana di 29 anni molto amata dal suo pubblico, anche per il suo modo di fare all’interno della Casa più spiata dagli italiani. Ai più è nota soprattutto per aver recitato nel ruolo di Cristina nella pellicola ”Tutti pazzi per amore”. La giovane attrice è anche molto ironica ed esuberante. Sul fronte sentimentale, lo ricordiamo, è sposata con il calciatore Andrea Bertolacci.

Nicole Murgia al Grande Fratello Vip: la famiglia

La sua famiglia è una delle cose più importanti della sua vita, anche perché sente il peso tipico delle sorelle maggiori, che hanno una certa responsabilità rispetto agli ultimi arrivati in famiglia: è la sorella maggiore, infatti, del rinomato alciatore Alessandro Murgia, ma oltre a ciò è anche madre di due figli. Nonostante tutto questo, Nicole ha trovato anche il tempo di cimentarsi in una delle avventure più forti della sua biografia, cioè quella di prendere parte al format di Alfonso Signorini, il Grande Fratello Vip, campione di share ed ascolti, come quasi sempre accade in tutte le edizioni del programma. Per quest’anno sono già passati diversi mesi, e Nicole continua ad essere una delle protagoniste principali dello show. Tra le tante vicende che le sono capitate all’interno della casa, anche quella di ritrovarvi al suo interno il suo ex Andrea Maestrelli con il quale ha avuto in passato una storia a dir poco travagliata.

Chi è il padre: il rapporto tra i due

Ma c’è anche un altro elemento nella sua biografia, di grande importanza: suo padre. Nelle recenti trasmissioni sulla Casa, Nicole si è ritrovata in giardino con Tavassi, Micol e altri, e hanno scambiato due chiacchiere per approfondire il loro rapporto di amicizia e conoscersi meglio. Il momento si è rivelato essere l’occasione per la Vippona di raccontare il suo rapporto con il padre, “Tutte le mie amiche sono innamorate” ha detto ai suoi interlocutori, orgogliosa, e pensando all’uomo più importante della sua vita. Poi, sempre sul tema ha aggiunto: “È dolce, è un coccolone” – dimostrando quanto sia grande e profondo il legame che li unisce da sempre. Un legame che dura da sempre che si rinvigorisce ogni anno sempre di più.

Il rapporto con la madre

Ma l’attrice ha parlato anche della madre, definendola un po’ introversa rispetto alla personalità di suo padre, ma dal carattere più forte, autoritario e un po’ rigido: “Io non posso nasconderle niente che lei ha già capito tutto.”- sono state le sue parole in merito. Ad ogni modo, la Murgia è certamente molto fiera ed orgogliosa dei suoi genitori, che rappresentano un porto sicuro in cui potersi rifugiare. Durante queste affermazioni, poi, si è anche un po’ commossa: “È bello avere un rapporto così”.