Nina Moric ricoverata in ospedale,come sta oggi. Sui social: ‘L’ora più buia’

La modella e showgirl Nina Moric torna a parlare su Instagram facendo luce sulla sua lunga assenza di circa sette mesi, trascorsa lontano dai social, dai riflettori del piccolo schermo e dalle varie riviste di gossip. Un silenzio insolito che ha destato immediatamente interrogativi e apprensione presso la sua cerchia di followers. Le sue ultime apparizioni infatti risalgono allo scorso novembre quando nel programma Belve di Francesca Fagnani, tra ironia, commozione e una mimica concitata, si è aperta pubblicamente sul suo passato fuor di dubbio burrascoso ,tra momenti di crolli e risalite. Come in un flusso di coscienza si è confidata sul suo passato segnato dai presunti abusi dei genitori al rapporto con l’ex Corona e il figlio Carlos, spiegando però anche il suo punto di vista politico e la verità sull’uso di alcol e droghe. Già in questa occasione disse: “l’infelicità porta a fare cose brutte, a farsi del male“. Dunque una vita tra l’ombra e la luce che periodicamente getta i suoi fan in uno stato di agitazione.

Nina Moric, perché questa lunga assenza dai riflettori e dalla cronaca?

La modella croata si trova ricoverata in ospedale. Sconosciute sono le cause e le condizioni di salute di Nina, per questo occorrerà attendere ulteriori spiegazioni e informazioni circa la causa del suo ricovero. Le immagini fanno presupporre che Nina Moric si trovi ricoverata in una clinica per accertamenti medici o persino per un intervento, ma le notizie in questo senso sono poche e poco chiare. Al momento, ricomparendo sui social, ha dato un segnale di speranza pur mostrandosi dal letto con una flebo al braccio: “A volte i miracoli sono persone buone con cuori gentili. Grazie“, scrive in una storia. E ancora in maniera un po’ criptica ha scritto: “Anche nell’ora più buia della nostra vita, un po’ di fede fa molta strada. Il corpo potrebbe provare dolore oggi, ma domani sarà un giorno migliore”. Nonostante questo momento buio, la Moric sembra mostrare una grande forza e uno spirito propositivo. Non rimane altro che attendere altre notizie nella speranza che possa rassicurare i suoi followers sul suo stato di salute