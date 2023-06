Noi siamo leggenda: quando esce, cast, trama e anticipazioni

Se siete fan di “Mare Fuori”, la serie tv di Rai 2 che ha raccontato le storie di un gruppo di ragazzi detenuti in un carcere minorile, non potete perdervi “Noi siamo leggenda”, il nuovo teen drama a tinte fantasy che vede protagonisti alcuni degli attori della serie precedente. Si tratta di una coproduzione Rai Fiction e Fabula Pictures in collaborazione con Prime Video, diretta da Carmine Elia e ideata da Valerio D’Annunzio e Michelangelo La Neve. La serie sarà disponibile in autunno su Rai 2 e RaiPlay e promette di conquistare il pubblico con una trama avvincente e originale. Vediamo nel dettaglio la trama, il cast e le anticipazioni!

“Noi siamo leggenda” in uscita il prossimo autunno

La trama

“Noi siamo leggenda” segue le vicende di cinque adolescenti di Roma che scoprono improvvisamente di avere dei superpoteri legati alle loro paure più profonde. I ragazzi dovranno affrontare le sfide della crescita, i problemi familiari, le relazioni sentimentali e le responsabilità che derivano dai loro poteri. Non si tratta però di una classica storia di supereroi, ma di un racconto di formazione in cui i poteri diventano metafore delle difficoltà e delle possibilità che gli adolescenti sono chiamati ad affrontare. La serie esplora temi come l’amicizia, l’amore, la diversità, la ricerca della propria identità e il rapporto con il mondo adulto.

Il cast

Il cast di Noi siamo leggenda è composto da alcuni volti noti della tv italiana, tra cui Claudia Pandolfi, Antonia Liskova e Lino Guanciale. Ma la vera novità è la presenza di alcuni interpreti di Mare Fuori, la serie tv che ha riscosso un grande successo tra il pubblico giovane. Tra questi ci sono Nicolas Maupas, Giacomo Giorgio e Valentina Romani, che hanno interpretato rispettivamente Filippo, Ciro e Naditza nella serie carceraria. Con loro anche Emanuele Di Stefano, Beatrice Vendramin, Giulio Pranno, Milo Roussel, Sofya Gershevich, Margherita Aresti e Giulia Lin.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nicolas Maupas (@nicolas_maupas)

Episodi e anticipazioni

La serie è composta da 12 episodi da 50 minuti ciascuno, divisi in sei serate. Il primo trailer ufficiale è stato diffuso il 23 marzo 2023 su Rai 2 e mostra alcune scene suggestive della serie, senza però rivelare troppi dettagli sulla trama. Le prime immagini ufficiali sono state invece pubblicate oggi 23 giugno 2023 su vari siti web e mostrano i protagonisti in diverse situazioni: dal liceo alla palestra, dalla discoteca alla strada. Si intravedono anche alcuni dei poteri dei ragazzi, come la telecinesi, la telepatia e la pirocinesi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Romani (@valeromani)

Una storia originale e creativa

“Noi siamo leggenda” è una serie tv che promette di stupire e coinvolgere gli spettatori con una storia originale e creativa, che mescola il genere fantasy al dramma adolescenziale. La serie vanta un cast giovane e talentuoso, che include alcuni degli attori più amati di “Mare Fuori”. La serie sarà visibile in autunno su Rai 2 e RaiPlay e sarà distribuita anche a livello internazionale da Federation International. Non resta quindi che attendere per scoprire le avventure dei cinque ragazzi dotati di superpoteri!