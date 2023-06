Mare Fuori diventa un film? In arrivo lo spin off della serie, ecco quando e anticipazioni

È stato un successo dirompete quello della serie tv ‘Mare Fuori’. Le storie dei ragazzi rinchiusi nell’istituto penitenziario minorile di Nisidia a Napoli, hanno tenuto con il fiato sospeso milioni di telespettatori che, ora aspettano pazientemente, la prossima stagione. Ma serie televisiva a parte, sembra proprio che sia tutto pronto per far sbarcare le vicende dei giovani detenuti sul grande schermo. Cresce ulteriormente la curiosità in merito a questo nuovo progetto da parte dei telespettatori che hanno imparato ad amare quei ragazzi e le loro personali vicissitudini.

Come inizia la prima stagione della serie che ha spopolato

Tutto ha avuto inizio, nella prima stagione, con i riflettori puntati sulle storie di Carmine Di Salvo e Filippo Ferrari, il primo, figlio di camorristi, vuole diventare un parrucchiere, desidera allontanarsi dalla sua famiglia; Filippo, invece, è un pianista milanese, appartenente a una famiglia facoltosa. Tutti e due vengono puntati dal figlio di un boss di camorra, Ciro Ricci. I due ragazzi saranno uniti in questa situazione e tra loro nascerà una profonda amicizia capace, perfino, di mettere in discussione la figura di Ciro. Ma sono seguite altre stagioni e ora si aspetta addirittura la quarta che dovrebbe essere presentata a settembre. In tutto questo è nato il progetto di un film.

Programmato un film e musical a teatro di Mare Fuori, oltre all’attesa quarta stagione

La pellicola dovrebbe arrivare al cinema per il prossimo anno, ma non vengono reesi noti particolari in merito. Unica certezza è che, cavalcando l’onda della notorietà, Mare Fuori sarà protagonista non più solo della serie televisiva e del film, ma anche di un musical a teatro. In questo caso la direzione verrà affidata all’attore e comico napoletano, Alessandro Siani ed è già stato annunciato il periodo del debutto, fissato per dicembre prossimo al teatro di Napoli, l’Augusteo.