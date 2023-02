Oliver Skardy: chi è, età, carriera, canzoni, chi è la moglie, nuovo singolo e infarto

Chi è il famoso cantante italiano Oliver Skardy? Finalmente si racconterà a Domenica In ai microfoni di “Zia Mara e ha promesso di raccontare tutti i dettagli della sua vita lavorativa e privata. Se siete curiosi e volete saperne di più, ecco tutto quello che sappiamo su di lui. Che sarà presente nel salotto oggi pomeriggio, a partire dalle 14, nello spazio dedicato al Festival di Sanremo, che prenderà il via il prossimo 7 febbraio!

Cosa sappiamo su Oliver Skardy

Oliver Skardy è lo pseudonimo di Gaetano Scardicchio, nasce a Venezia il 14 giugno del 1959, ha 63 anni ed è stato frontman del gruppo reggae veneziano “Pittura Freska”. Il gruppo è stato fondato da lui e Francesco Casucci e ha avuto un notevole successo, la band si è sciolta naturalmente nel 2002 e Oliver ha iniziato il suo progetto da solista. Ha esordito con la canzone “President Buana” e nel 2004 pubblica l’album Grande Bidello. Questo perché, oltre ad essere un cantante, Oliver è anche un collaboratore scolastico, ha lavorato presso l’Istituto tecnico Antonio Pacinotti a Mestre e ad oggi lavora nel Liceo Artistico Michelangelo Guggenheim.

Carriera e canzoni

Dal 2006 ha iniziato una serie di concerti dal nome “Fahrenheit 451 meets Skardy”, una collaborazione con un’altra band di Mestre dal nome Fahrenheit 451. Durante i concerti canta le sue canzoni da solista e anche alcune canzoni di Pittura Freska. Con la collaborazione della nuova band mestrina a cui si trova affine, esce un nuovo disco “Destra Sinistra”, una cover del mitico Giorgio Gaber, attualizzato con alcune parti in dialetto veneziano. Nel 2010 esce “Fame uno spritz” e nel 2012 “Mamma nero”, un nuovo singolo di grande successo. Celebre è anche la sua collaborazione con Elio e le Storie Tese che ha fatto sognare gli amanti della musica. La sua discografia è molto ampia e da poco è uscito un nuovo album:

2004 – Grande Bidello

2010 – Piragna (con i Fahrenheit 451)

2011 – Piragna in Dub (con i Fahrenheit 451)

2013 – Ridi paiasso!

2021 – Figa e Sfiga

Nuovo singolo e infarto

L’artista è ancora molto attivo a livello musicale, ha da poco fatto uscire un nuovo brano “Anyway”, un pezzo ironico che vuole prendere in giro la nostra società odierna, dove “Tutto sembra governato da sesso e soldi”, come dice spesso Oliver. Lui è un grande critico della società e dei tempi moderni, è famoso anche per le sue numerose lotte antiproibizioniste e si batte per la legalizzazione della cannabis. In questo senso, è iconica la canzone “Marghera”, dove spiega in modo preciso la questione che accende gli animi. Lo scorso agosto è stato colpito da un infarto durante un concerto in Friuli, dopo essere stato ricoverato all’ospedale di Pordenone, ad oggi sta bene ed è totalmente fuori pericolo.