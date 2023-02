Ordine di uscita terza serata Sanremo 2023: cantanti, scaletta, orari e programma di stasera 9 febbraio

Torna per la terza serata consecutiva l’appuntamento con il Festival di Sanremo 2023. I 28 cantanti in gara faranno nuovamente capolino sul palco dell’Ariston questa sera, 9 febbraio, accolti dal padrone di casa Amadeus, da Gianni Morandi e dalla co-conduttrice della terza serata Paola Egonu. E anche oggi sono previste delle novità, prima tra tutte la partecipazione del pubblico a casa che sarà chiamato a esprimere il proprio voto.

Stasera tocca alla giuria demoscopica e al pubblico esprimere votare

Stasera, infatti, con i suoi 300 giurati toccherà alla giuria demoscopica e ai telespettatori con il televoto pronunciarsi sulle esibizioni degli artisti in gara. Al termine di questa ulteriore votazione verrà aggiornata la classifica generale. Evidentemente si tratta di una terza giornata della kermesse che inizierà a delineare con maggiore attendibilità quali sono le canzoni favorite dal pubblico.

Anche Paola Egonu, come le altre due co -conduttrici che l’hanno preceduta – Chiara Ferragni e Francesca Fagnani – sarà protagonista con il suo monologo che potrebbe essere incentrato sul razzismo visto che per la pallavolista è un tema molto sentito.

Ospiti della serata

Ospiti della serata saranno i Maneskin e Peppino di Capri quest’ultimo veterano del Festival di Sanremo, con le sue quindici presenze sul palco. Accolto al Teatro Ariston anche Sangiovanni che si esibirà in un duetto con Gianni Morandi sulle note di ‘Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte’. Mentre anche sui palchi paralleli sono previste esibizioni di noti artisti: sul Suzuki stage salirà Annalisa, mentre sul palco in Costa Smeralda ci sarà Guè.

La scaletta dei 28 artisti in gara

La scaletta della serata per quanto riguarda i cantanti in gara è la seguente: Anna Oxa, Ariete, Articolo 31, Colapesce Dimartino, Colla Zio, Coma_Cose, Elodie, Gianluca Grignani, Gianmaria, Giorgia, I Cugini di Campagna, Lazza, LDA, Leo Gasman, Levante, Madame, Marco Sattei, Marco Mengoni, Modà, Mr Rain, Olly, Paola e Chiara, Roca Chemical, Sethu, Shari, Tananai, Ultimo e Will.