Oriana Marzoli, chi sono i genitori: età, lavoro, foto

Oriana Marzoli è una dei concorrenti di questa settima edizione del Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini. La giovane modella e influencer è un volto noto della tv spagnola, avendo preso parte a diversi reality in Spagna. Ma cosa sappiamo della sua famiglia? Chi sono i genitori di Oriana?

Chi è la mamma di Oriana, Carmen Marzoli?

La mamma della modella venezuelana si chiama Cristina Marzoli e anche lei è un volto noto della tv spagnola, il papà, invece, è Carlos Gonzales. Oriana è figlia unica e i suoi genitori si sono trasferiti dal Venezuela a Madrid quando l’influencer era ancora una bambina. Un tentativo di cercare fortuna che per la gieffina si è rivelato provvidenziale.

Il rapporto molto intenso tra madre e figlia

Il rapporto tra Oriana e la mamma Cristina è molto intenso. Le due donne sono molto affiatate. Proprio Oriana, in una delle varie interviste rilasciate sulla sua vita privata ha sottolineato: “Lei è la mia fan numero uno. Sa che non faccio nulla di male. Questo è un modo rispettabile di guadagnare”. Non solo stima e sostegno da parte della mamma che si occupa personalmente di gestire gli account Instagram e Twitter della figlia.

Chi è il papà di Oriana, Carlos Gonzales?

Non sembra abbia la stessa complicità con il papà Oriana. Carlos Gonzales non approva la carriera della figlia, non condividendo soprattutto che si metta eccessivamente in mostra. I genitori della modella venezuelana sono separati da tempo e il padre, non essendo un personaggio noto nel mondo dello spettacolo, non ama che la figlia parli troppo di lui pubblicamente. Nonostante intorno alla figura di quest’uomo aleggi un alone di mistero, Gonzales non ha mai interrotto i rapporti con la figlia, solo le ha chiesto di rispettare la sua privacy. Anche per lui la concorrente del Gf vip ha parole amorevoli: “Lo adoro perché vuole il meglio per me, ma non sopporto che mi spinga così tanto. Mi vuole diversa, ma io sono così”.

I genitori di Oriana sui social

Nessuno dei due genitori della Marzoli sono presenti sui social. La mamma perchè è già molto impegnata a prendersi cura degli account della figlia, nei quali in alcune occasioni spunta anche la foto di Cristina Marzoli; mentre il papà per il suo desiderio di restare sempre un po’ dietro le quinte.