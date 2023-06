Orietta Berti lascia il GF Vip? Spunta un nuovo programma per la cantante

Per quanto il Grande Fratello Vip si sia concluso ormai da tempo, in tanti si chiedono quali saranno i cambiamenti che verranno apportati al programma nella prossima edizione. Tra le altre domande più frequenti c’è quella relativa agli opinionisti: verranno confermati? In particolare ci si chiede se Orietta Berti sarà in studio affianco ad Alfonso Signorini anche nel prossimo autunno, quando il reality, che nella scorsa edizione è stato piuttosto tribolato tanto da essere definito ‘trash’ dall’Ad di Mediaset, dovrebbe avere una modifica sostanziale: non solo Vip, ma anche Nip.

Incerto il futuro della Berti come opinionista del Grande Fratello

Non sembrerebbe certo che la Berti, con i suoi 80 anni ottimamente portati, possa ancora far parte della trasmissione. L’idea per l’opinionista e cantante, potrebbe essere quella di un nuovo programma, sempre in onda su Canale 5, abbandonando così il ruolo che ha ricoperto negli ultimi anni nella casa più spiata dagli italiani. E, sempre secondo rumors, Orietta Berti potrebbe entrare a far parte del cast del programma condotto da Gerry Scotti, Io canto, in qualità di coach.

L’artista potrebbe prendere parte a un programma condotto da Gerry Scotti

Ora non resta che vedere se si tratta di indiscrezioni che verranno confermate nella realtà o di gossip che invece sono destituiti di fondamento. Ma le risposte arriveranno solo nella prossima stagione autunnale, quando Mediaset presenterà il suo palinsesto e i protagonisti dei reality show. In quella sede vedremo anche se la Berti non sarà sulla sua poltrona rossa al GF o se sarà accanto a Scotti in un nuovo show.

Intanto la cantante si è resa protagonista del Milano Pride 2023, solo due giorni fa. In quella sede l’artista, acclamata dai presenti, ha sottolineato: ‘L’amore è amore… perché siamo nati per amare al di là di tutto’. Una frase che ha creato tra i manifestanti grande simpatia per l’opinionista.