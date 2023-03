Paola Caruso, chi è il fidanzato: età, lavoro, vita privata, foto e Instagram

La showgirl Paola Caruso sarà ospite a Verissimo e rilascerà un’intervista molto intima con gli aggiornamenti completi sulla sua vita privata. Nel salotto di Silvia Toffanin è tutto pronto per ascoltare i suoi racconti, voi siete curiosi? Ecco chi è il nuovo ragazzo che le ha rubato il cuore dopo molte delusioni d’amore.

Chi è il nuovo fidanzato di Paola Caruso?

Paola Caruso ha avuto il cuore spezzato molte volte, ma sembra essere di nuovo pronta ad una storia d’amore fiammante. Sapete chi è il fortunato che l’ha fatta innamorare? Ha deciso di presentarlo ufficialmente al pubblico durante il red carpet di Venezia lasciando il pubblico di stucco, perché nessuno se lo aspettava. I due si sono presentati insieme e durante l’evento non si sono allontanati un secondo l’uno dall’altra. Sono stati i soggetti preferiti dei paparazzi e sono sembrati molto affiatati e innamorati in ogni foto. Negli scatti si sono mostrati molto affettuosi tra baci e carezze. Il nome del fortunato è Francesco Zaffagnini.

Francesco Zaffagnini: età, lavoro

Francesco Zaffagnini ha conquistato il cuore dell’ex naufraga Paola Caruso. Lei si è sentita pronta ad iniziare una nuova relazione dopo la partecipazione a “La pupa e il secchione”. Di lui sappiamo molto poco, soprattutto perché sembra essere una persona riservatissima. Quel che è certo è che anche lui appartiene al mondo dello sport, come l’ex della showgirl calabrese. Ricordiamo tutti la relazione conclusa con il pugile Dario Socci, che le ha spezzato il cuore dopo sei mesi d’intenso amore e promesse vane. Sarà finalmente questo Francesco il ragazzo giusto per lei e il suo bambino?

Vita privata, foto e Instagram

Francesco Zaffagnini non appartiene al mondo dello spettacolo, per cui non si hanno altre notizie sulla sua vita privata. Non è noto nemmeno se abbia un profilo Instagram, ma probabilmente vuole rimanere lontano dalle luci dei riflettori. Nel frattempo, Paola si dedica anima e cuore a crescere suo figlio, l’unico vero amore della sua vita.