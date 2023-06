Paola Di Benedetto è fidanzata con Raoul Bellanova? Lo scoop di Fabrizio Corona

[adrotate group="9"]

Paola Di Benedetto ha un nuovo amore? A quanto pare sì, e si tratterebbe di un calciatore famoso: Raoul Bellanova, esterno dell’Inter. A rivelarlo è stato Fabrizio Corona, che ha pubblicato sul suo canale Telegram un video in cui si vede la showgirl e il giovane sportivo baciarsi appassionatamente in un locale di Milano. Un colpo di fulmine tra due bellezze che non sono passate inosservate agli occhi indiscreti dell’ex re dei paparazzi, che ha commentato con ironia: “La nuova “coppia” dell’estate! Fa già ridere così. Ieri sera allo Yacoot a Milano, famoso locale frequentato da calciatori, in un angolino riservato con una luce soffusa, la famosa show girl, influencer, conduttrice televisiva, conduttrice radiofonica, ospite di reality etc etc… che vanta nel suo palmarès soltanto fidanzati famosi, all’ordine della notizia del giorno cavalcabile da un punto di vista virale e di clickbait: PAOLA DI BENEDETTO”. Stando alla rivelazione di Corona sembra proprio che i due siano nel pieno del vortice della passione e che i baci scambiati nel locale non lascino spazio ad equivoci! Ma chi sono? Vediamolo insieme in questo articolo!

Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova: la presunta coppia sotto i riflettori

Paola Di Benedetto è una modella, conduttrice e speaker radiofonica, nota al grande pubblico per aver partecipato all’Isola dei Famosi nel 2018 e per essere stata una delle inviate della Gialappa’s Band nel 2020. La 28enne ha avuto una relazione con il cantante Federico Rossi, del duo Benji & Fede, da cui si è separata nel 2019. In seguito, si è parlato di un flirt con il rapper Rkomi e di un interesse per il tennista Matteo Berrettini, ma lei ha sempre smentito. Raoul Bellanova è un calciatore di 21 anni, che gioca come terzino destro nell’Inter. Cresciuto nel settore giovanile del Milan, ha esordito in Serie A nel 2018. In seguito, ha giocato in prestito al Bordeaux e al Pescara, prima di tornare all’Inter nel 2020. Il giovane è stato anche protagonista di una gaffe nel 2019, quando ha postato una foto con Cristiano Ronaldo nello spogliatoio del Milan, senza accorgersi che sullo sfondo c’era Chiellini nudo.

La differenza anagrafica e le cose in comune

Paola Di Benedetto e Raoul Bellanova sembrano essere molto innamorati, a giudicare dalle immagini rubate da Fabrizio Corona. I due hanno in comune la passione per il mondo dello spettacolo e dello sport, ma anche una certa differenza di età: lei è più grande di lui di sette anni. Inoltre, entrambi hanno alle spalle delle storie importanti: lei con Federico Rossi, lui con la modella Giulia Diletta Leotta, sorella della nota conduttrice Diletta Leotta. Riusciranno a far funzionare la loro relazione o sarà solo un amore estivo? Per ora non ci sono conferme né smentite da parte dei diretti interessati, che potrebbero presto uscire allo scoperto o mantenere la privacy. Intanto, i fan sono curiosi di sapere di più su questa nuova coppia che promette scintille!