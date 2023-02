Paola Egonu, chi è il fidanzato Michal Filip: età, carriera, foto e Instagram

Paola Egonu sarà una delle co-conduttrici della nuova edizione del Festival di Sanremo 2023. Conosciamola meglio: chi è il compagno della famosa pallavolista? Anche lui viene dal mondo dello sport, si chiama Michal Filip, ecco tutto quello che sappiamo su di lui e sulla sua carriera.

Michal Filip: chi è, età, carriera

Michal Filip è un pallavolista polacco, nato il 31 agosto 1994 a Rzeszow, ha 31 anni ed è del segno della Vergine. È alto due metri e pesa 100 kg. Fa parte del club turco di Pallavolo Develi Belediyespor, Efeler Ligi e viene da una famiglia di sportivi: la madre è stata per tantissimi anni un’allenatrice di pallamano, mentre suo padre ha giocato per molti anni a basket e praticato salto in lungo. Anche suo fratello maggiore, Jakub, di tre anni più grande, ha giocato per anni a pallavolo. Michal ha iniziato a giocare che era piccolissimo, nel periodo delle elementari, contemporaneamente giocava anche a basket. Crescendo, con l’aumentare degli impegni ha dovuto scegliere tra le due passioni sportive. Sappiamo benissimo cosa ha scelto. Ha firmato il suo primo contratto nel 2013-2014 con la società sportiva più importante della Polonia, così la sua carriera è decollata. Attualmente, gioca per la lega sportiva turca ed è uno dei giocatori più bravi.

Il fidanzato di Paola Egonu

Michal e Paola Egonu stanno ufficialmente insieme. Si sono conosciuti quest’estate durante una vacanza in Sardegna. Entrambi hanno subito condiviso sui social le foto della loro vacanza, anche molti paparazzi li hanno immortalati. Ad oggi, le foto del loro soggiorno in barca sembrano misteriosamente scomparse dai social. Paola Egonu, prima di Michal era stata fidanzata con la pallavolista Katarzyna Skorupa e ha più volte dichiarato: “Io mi innamoro della persona, il genere non importa”. I due non hanno voluto rilasciare altre dichiarazioni sulla loro storia, sono molto impegnati lavorativamente e girano il mondo per giocare nei vari tornei internazionali, in Turchia e non solo.

Curiosità, foto e Instagram

Michal ha dichiarato di essere un grande appassionato di videogiochi, è per lui un grande momento di svago, tra i suoi preferiti: League of Legends e Counter-strike. Ha raccontato, anche, che nel periodo scolastico erano diventati una vera e propria dipendenza da cui è riuscito a liberarsi soltanto grazie allo sport. Il suo gruppo musicale preferito si chiama Akcent, una band pop-dance rumena. Su Instagram ha 18.000 followers e condivide molte foto della sua più grande passione: lo sport.