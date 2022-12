Paola Pitagora: chi è, età, carriera, oggi, film e serie tv, chi è il marito, figlia e foto

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche l’attrice Paola Pitagora, che aprirà la puntata. E si racconterà a cuore aperto: dalla carriera alla vita privata. E lo farà senza freni, con sincerità e schiettezza.

Dagli esordi al successo di Paola Pitagora

Paola Pitagora, all’anagrafe Paola Gargaloni, è nata a Parma il 24 agosto del 1941 ed è una nota attrice e cantante. Ha iniziato a muovere i primi passi nel centro sperimentale di cinematografia e nella scuola di recitazione di Alessandro Fersen, poi ha debuttato nel mondo dello spettacolo come presentatrice di programmi televisioni, tra cui Aria di vacanze e Fuori l’orchestra. Ma non solo. L’attrice ha dimostrato, fin da subito, grande talento come autrice di canzoni per bambini: ha scritto, tra gli altri, La Giacca rotta, che ha vinto Lo zecchino d’oro nel 1962.

I lavori al teatro e in tv

A teatro, dopo l’esordio nel 1962 in Gog e Magog, Paola Pitagora ha partecipato a Danza di morte, poi è apparsa nel film Kapò. Ma non solo. L’abbiamo vista anche in La viaccia, Barabba, I pugni in tasca, dove è stata consacrata. In televisione, invece, ha preso parte a diversi programmi televisivi e sceneggiati e fino agli anni ’70 si è divina tra cinema e piccolo schermo. Ha partecipato anche allo sceneggiato Incantesimo, dove ha interpretato il ruolo di Giovanna Medici. Nel 2004, invece, è tornata al teatro portando in scena il Magnificat e dal 2012 al 2013 è stata una delle protagonista della fiction di successo di Canale 5, Le tre rose di Eva, dove ha interpretato Ottavia Taviani.

Le fiction in tv

Tra le fiction sul piccolo schermo, dove l’abbiamo vista recitare, ricordiamo:

Più rosa che giallo

I promessi sposi

Chiunque tu sia

Pronto soccorso

Provincia segreta

Incantesimo

Le tre rose di Eva

Gli anni spezzati – L’ingegnere

Luce dei tuoi occhi

Chi è il marito, figlia e vita privata

Ma veniamo alla vita privata. Dopo un legame negli anni ’60 con il pittore Renato Mambor, durato ben 12 anni, Paola Pitagora ha avuto alcune storie d’amore con Tito Schipa Jr e Gianni Morandi. Ma è dall’amore con Ciro Ciri, che è nata sua figlia: Evita.

I social di Paola Pitagora

Paola Pitagora non ha i profili social, ma ci sono molte pagine che pubblicano sue foto. E suoi lavori.