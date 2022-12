Paola Pitagora, chi è la figlia Evita Ciri: età, carriera, film, padre, marito, figlio, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche Paola Pitagora, la nota attrice e cantante che si racconterà a cuore aperto. E parlerà sì della sua carriera e dei suoi film di successo, ma anche della sua vita privata e dell’amore incondizionato che prova per la figlia Evita, nata dalla relazione con Ciro Ciri.

Cosa sappiamo su Evita Ciri

Evita Ciri è l’unica figlia dell’attrice Paola Pitagora ed è nata dall’amore della donna per Ciro Ciri, all’anagrafe Enzo. Proprio come la mamma, anche Evita si è buttata a capofitto nel mondo dello spettacolo e oggi è un’attrice affermata. E molto conosciuta. “Non le ho dato un’educazione femminista, lei ama molto suo padre. Lei è tosta di suo, ha fatto tutto il suo percorso” – ha detto la mamma, parlando della figlia, ai microfoni di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. Evita Ciri oggi è un’attrice e nel 2008 ha preso parte al film Pa Ra Da di Marco Pontecorvo. Ed è stata lei stessa, in un’intervista a Cinema italiano, a raccontare quel momento e quel suo esordio. “Si è trattato di un vero colpo di fortuna, era un sabato e feci tre ore di prove, al termine delle quali Marco mi disse che potevo andargli bene, ma che il tempo per decidere era davvero limitato e doveva scegliere se fidarsi di me. Dopo due giorni mi chiamò e mi disse che mi aspettava per partire per la Romania”. Tutto, quindi, è iniziato così.

I suoi lavori di successo, i suoi film

Evita Ciri, poi, ha curato la regia di uno spettacolo teatrale, basato su romanzo scritto dalla padre. E l’abbiamo vista recitazione in diversi film e in diverse fiction. Dobbiamo ricordare, tra i suo lavori:

Rimettiti a noi i nostri debiti

Il venditore di medicine

Helena e Glory

Lo zio

Dopodomani

Chi è il marito, vita privata

Ma veniamo alla vita privata. Evita Ciri, di cui non conosciamo esattamente l’età, è legata sentimentale a Nicola Campiotti, classe 1982. Lui è un noto regista: ha firmato la regia di Braccialetti rossi 3 e della serie Un passo dal cielo 4, trasmesse su Rai 1. E dal loro amore è nato un bambino. Paola Pitagora, quindi, è diventata nonna e quel nipotino per lei ha rappresentato una salvezza durante il lockdown. “Abitando nello stesso palazzo, i genitori mi chiedevano se potevano portarlo da me. Io sono come tutte le nonne, sono giocosa. La cosa più importante che gli auguro è che trovi un ambiente intorno buono e che gli consenta di crescere. E di essere libero, come la nonna” – ha detto l’attrice a Serena Bortone.

Instagram di Evita Ciri

Evita Ciri ha un profilo Instagram e con l’account @evita_ciri vanta pochi followers, ma potete seguirla qui. Condivide i suoi lavori e gli scatti con la sua famiglia.