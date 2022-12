Paola Pitagora, chi è l’ex compagno Ciro Ciri: età, lavoro, figlia Evita

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche l’attrice e cantante Paola Pitagora, che si racconterà a cuore aperto: dalla carriera alla storia d’amore con Ciro Ciri, padre di sua figlia Evita, che ha seguito le sue orme e si è buttata a capofitto nel mondo dello spettacolo.

La storia d’amore tra Paola Pitagora e Ciro Ciri

Dopo una lunga storia d’amore con il pittore Renato Mambor, al quale è stata legata ben 12 anni, Paola Pitagora ha conosciuto Ciro Ciri. E da quell’amore è nata la figlia Evita, che è diventata attrice come la mamma e nel 200 ha partecipato al film Pa Ra Da di Marco Pontecorvo. “Mia madre venne scelta per interpretare Kapò, ma la scena in cui era presente venne tagliata in fase di montaggio, anche se il nome nei titoli di coda rimase” – ha detto Evita ai microfoni di CinemaItaliano, dove ha spiegato anche come ha iniziato il suo percorso. “Si è trattato di un vero colpo di fortuna, era sabato e feci tre ore di prova, al termine delle quali Marco mi disse che potevo andargli bene”.

Di Ciro Ciri, all’anagrafe Enzo, sappiamo che per anni è stato il compagno di Paola Pitagora e che ha un ottimo rapporto con la figlia Evita.

Il rapporto con la figlia Evita

“Non le ho dato un’educazione femminista, lei ama molto suo padre” – ha detto Paola Pitagora ai microfoni di Oggi è un altro giorno, dove si è raccontata parlando sì della sua carriera, ma anche della sfera privata e sentimentale. I due, Ciro e Paola, ora sono diventati nonni: “Lui è stata la salvezza del lockdown. Abitando nello stesso palazzo, i genitori mi chiedevano se potevano portarlo su da me. Io sono come tutte le nonne, sono giocosa. Gli auguro di essere libero” – ha detto l’attrice.