Paolo Bertolucci: chi è, età carriera, vita privata, moglie, dove vive, Instagram

Paolo Bertolucci: biografia e carriera

Paolo Bertolucci è nato a Forte dei Marmi il 3 agosto del 1951. È un commentatore televisivo, allenatore di tennis ed ex tennista italiano. Vanta la bellezza di sei titoli nel circuito maggiore in singolare su 12 finali disputate. Nella classifica delle vittorie ATP dei tennisti italiani nell’era Open si colloca al terzo posto assoluto.

Una carriera di record e successi

Ha un soprannome che è tutto un progetto, e la dice lunga sul tipo di tennis da lui giocato nel suo glorioso passato: ”braccio d’oro”, e questo per il suo fantastico tocco e il suo talento tennistico noto a tutti i professionisti ed appassionati del settore. Tra le altre cose, durante le prove del Grande Slam ha raggiunto i quarti di finale al Roland Garros nel 1973.

Le grandi vittorie e i trofei conquistati

Oltre ai successi testimoniati dalle coppe, anche la storia è dalla sua parte: infatti Paolo Bertolucci è stato il primo giocatore italiano a vincere tre tornei nella stessa stagione ed è, anche attualmente, l’unico ad aver realizzato l’mpresa sulla terra rossa. Nell’anno 1976 è grazie a lui che la squadra italiana di Coppa Davis è stata in grado di raggiungere il trofeo, oltre ad arrivare anche nella finale in altre successiva tre occasioni (rispettivamente: 1977, 1979 e 1980).

Uno dei maggiori talenti italiani in assoluto, è lecito dirlo: 12 titoli su 19 finali disputate, tra cui spicca il trionfo insieme ad Adriano Panatta al torneo di Monte Carlo del 1980, unico successo ottenuto da una coppia italiana nel Principato in era Open.

L’esordio sportivo in campo

Il suo talento, del resto, non ha tardato ad emergere, sin dai suoi primi tentativi da giovanissimo. Infatti, quando nel 1966 era ancora un quattordicenne in erba, già aveva conquistato i Campionati Italiani Under 16. Poi, tre anni più tardi, un’altra conferma, trionfando tra gli Under 18 del Bel Paese.

Quel sudatissimo torneo di Catania prima di far parte dei Big

Del 1972, invece, è la vittoria sudatissima al torneo di Catania, quando ancora non faceva parte del circuito dei grandi, grazie alla sconfitta in finale di Marin Mulligan. Nel 1973, poi, sbarca definitivamente ai quarti di finale del Roland Garros, con il successo agli ottavi, e dal quel giorno il successo e le vittorie iniziano a travolgerlo.

I record detenuti da Bertolucci

Un paio di record, solamente, per renderci ben conto della caratura del personaggio e del glorioso passato sportivo:

Sicuramente, per prima cosa, bisogna dire che è stato il più giovane tennista italiano (25 anni, 10 mesi e 16 giorni) ad aver conquistato sei titoli del circuito maggiore.

Inoltre, è anche l’unico tennista italiano ad aver vinto almeno tre tornei sulla terra rossa nella medesima stagione.

Attualmente è suo il primato di vittorie assolute e consecutive, tre il totale, al torneo di Firenze, a pari merito con Thomas Muster.

È l’unico tennista italiano ad aver vinto tre edizioni di seguito di uno stesso torneo ATP.

La carriera da conduttore dopo il ritiro

Attualmente, dopo il ritiro definitivo ormai dal gioco sul campo, e dopo aver collezionato le sue immense soddisfazioni sportive, si dedica alla televisione. Bertolucci è commentatore televisivo per Sky Sport. Di recente, nell’anno 2015 ha anche pubblicato per l’editore Ultra sport la sua biografia completa: “Pasta kid”, nomignolo che gli era stato dato dal famoso giornalista americano Bud Collins per la sua passione per la buona tavola e anche per il fisico non proprio atletico.

Vita Privata e amori

Sappiamo davvero poco della sua vita privata e delle sue storie d’amore, la carriera da tennista e commentatore è davvero soverchiante e non lascia spazio ad ulteriori indiscrezione. Al momento, però, sembra avere una compagna di nome Lilli.