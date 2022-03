Pechino Express 2022, chi è Bruno Fabbri: età, carriera, atleta, vita privata, Instagram, libro

Sta per tornare sul piccolo schermo Pechino Express, che per la prima volta debutterà su Sky. Alla conduzione del reality, tutto all’insegna dell’avventura, Costantino della Gherardesca, mentre tra le coppie in gara c’è quella degli ‘Atletici’, formata dai campioni Alex Schwazer e Bruno Fabbri.

Chi è il medico Bruno Fabbri

Bruno Fabbri ha 63 anni, è di Pesaro ed è uno dei medici sportivi più famosi d’Italia. E’ nato il 17 settembre del 1968, si è diplomato al liceo classico, poi ha frequentato il Conservatorio Musicale. Nel 1977, invece, si è iscritto alla facoltà di Medicina e Chirurgia e ha scritto anche un libro ‘Il Sesso come Sport’.

Il libro

Il libro ‘Il sesso come lo sport’, in realtà, è una guida pratica all’allenamento, per farsi trovare pronti. Ed è concentrato su diverse questioni, con l’intenzione di rispondere a diverse domande: il sesso si può considerare evento atletico?

Chi è il suo compagno Alex Schwazer a Pechino Express

Alex Schwazer è nato a Vipiteno il 26 dicembre 1984. E’ un marciatore italiano, campione olimpico della 50 km a Pechino 2008. Dopo essere risultato positivo ad un controllo anti-doping alla vigilia dei Giochi olimpici di Londra 2012, venne squalificato dal Tribunale Nazionale Antidoping fino al 29 aprile 2016. Rientrato in attività in occasione dei Mondiali a squadre di marcia 2016, vince la 50 km ottenendo la qualificazione per i Giochi olimpici di Rio de Janeiro 2016.