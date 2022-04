Pechino Express 2022, chi è stato eliminato ieri sera: la coppia eliminata giovedì 14 aprile 2022

Dopo l’eliminazione degli Scienziati, che sono stati ‘nominati’ dalle vincitrici della quinta tappa, le modelle Nikita Pelizon ed Helena Prestes, continua il viaggio di Pechino Express, l’adventure game di Sky che da settimane sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori. Ma chi è stato eliminato? Quale coppia in Uzbekistan ha dovuto rinunciare al gioco e, quindi, alla vittoria finale, che si terrà nella meravigliosa e ricca Dubai?

Cosa è successo ieri sera nella sesta tappa

Le coppie in viaggio, che sono 6, questa sera sono partite da Bukhara, nel cuore del Paese, un’importante tappa dell’antica via della Seta. Poi, hanno raggiunto la leggendaria Samarcanda e qui si sono messi in gioco, ancora di più, con la prova vantaggio. La puntata, invece, si è conclusa nella capitale Tashkent: la busta nera è stata eliminatoria?

L’eliminazione a Pechino Express

Le coppie in gara sono 6, ma la busta a fine tappa è stata eliminatoria? Chi dei concorrenti, zaino in spalle, ha dovuto salutare gli amici e tornare in Italia? Alla conduzione, anche questa volta, Enzo Miccio, che ha sostituito Costantino Della Gherardesca.