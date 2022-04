Pechino Express 2022, anticipazioni 14 aprile: chi è il conduttore di stasera, dove si trovano le coppie

Come ogni giovedì l’appuntamento su Sky è con Pechino Express, l’adventure game che da settimane, ormai, sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori. Dopo l’eliminazione degli Scienziati, che sono stati ‘nominati’ dalle vincitrici della scorsa tappa ‘Italia-Brasile’, i viaggiatori sono ormai in Uzbekistan e il traguardo finale si avvicina. Alla conduzione, anche questa sera, ci sarà Enzo Miccio, mentre le coppie rimaste in gara sono 6: chi dovrà lasciare il gioco?

Il percorso di stasera a Pechino Express

Le coppie in viaggio questa sera partiranno da Bukhara, nel cuore del Paese, un’importante tappa dell’antica via della Seta. Poi, raggiungeranno la leggendaria Samarcanda e qui dovranno mettersi in gioco, ancora di più, con la prova vantaggio. La puntata, invece, si concluderà nella capitale Tashkent: la busta nera sarà eliminatoria anche questa volta? Ora il gioco si fa sempre più duro e i viaggiatori dovranno affrontare tantissime sfide. Chi riuscirà ad arrivare fino in Giordania?

Le coppie in gara

Le coppie rimaste in gara, dopo l’eliminazione degli Scienziati, sono 6:

Dove va in onda e dove vedere le repliche di Pechino Express in chiaro

Pechino Express, lo ricordiamo, per la prima volta va in onda su Sky Uno a partire dalle 21.15. In streaming sarà possibile seguirlo sul portale SKY Go e su NOW YV, sempre on demand. In chiaro, invece, non è ancora disponibile, ma è probabile che presto sbarchi su TV8, proprio come è accaduto già con alcuni prodotti ‘Sky’.