Pechino Express 2023, anticipazioni finale 11 maggio: coppie finaliste, chi vincerà, tappa e ultime news su Federica Pellegrini

Dopo settimane di continue prove, gare, sfide per l’immunità e per i vantaggi, la finale di Pechino Express è quasi arrivata. E domani sera, giovedì 11 maggio, verrà decretata la coppia vincitrice di questa edizione. In tre sono arrivate fino alla fine, hanno superato la semifinale e ora sono pronte a giocarsi il tutto per tutto: chi trionferà tra I Novelli Sposi, Gli Italo Americani e Le Mediterranee? E cosa succederà in questa ultima e attesa tappa?

Cosa è successo nella semifinale di Pechino Express 2023

Nel corso della semifinale andata in onda la scorsa settimana, i viaggiatori hanno percorso ben 349 km: sono partiti da Oudong e sono arrivati a Battambang, dove sono state decretate le coppie finaliste. La nona tappa, la penultima, ha visto trionfare gli Italo Americani Joe Bastianich e Andrea Belfiore, che hanno deciso di eliminare i Siculi, quindi di mandare a casa il calciatore Salvatore Schillaci e sua moglie Barbara Lombardo. I Novelli Sposi, arrivati penultimi per via di alcuni problemi e l’infortunio della Pellegrini, sono stati salvati e ora sono pronti a gareggiare nella finale.

Federica Pellegrini ci sarà nella finale?

Durante la semifinale, Federica Pellegrini mentre costruiva un trenino ha dovuto fare i conti con un brutto infortunio: prima la caduta, poi la caviglia gonfia. Nonostante questo e nonostante le tensioni con Le Mediterranee, i Novelli Sposi hanno deciso di continuare la gara. Con non pochi intoppi. E sono arrivati in finale, ma con un dubbio: per via dell’infortunio la Pellegrini riuscirà a gareggiare? Le anticipazioni della finalissima, trasmesse la scorsa settimana, hanno preoccupato i fan dei Novelli Sposi. I conduttori, infatti, hanno chiesto a Federica Pellegrini se se la sente di continuare, poi si vede la Divina in lacrime chiedere scusa a tutti. Sono lacrime di gioia o di dispiacere?

Coppie finaliste, chi vincerà Pechino Express

Le coppie finaliste, dopo l’eliminazione dei Siculi, sono tre:

Novelli Sposi, quindi Federica Pellegrini e suo marito Matteo Giunta

Italo Americani, Joe Bastianich e Andrea Belfiore

Le Mediterranee, Carolina Stramare e Barbara Lombardo.

Chi di loro trionferà? Sono in tanti a fare il tifo per i ‘nemici’ Novelli Sposi e Italo Americani: secondo molti la coppia vincitrice si nasconde tra di loro. Sarà davvero così? O ci sarà un colpo di scena? A Pechino Express, si sa, conta anche la fortuna.