Chi vincerà Pechino Express 2023: quote scommesse, pronostici e favoriti. Data della finale

Pechino Express, il programma condotto da Enzio Miccio e Costantino Della Gherardesca, è in dirittura d’arrivo. Mancano due puntate a chiudere la sfida che si è disputata attraverso varie nazioni e che ha preso il via il 9 marzo scorso. I telespettatori, anche stasera, giovedì 4 maggio, staranno incollati al piccolo schermo per sostenere i proprio favoriti. Una sfida che vede di fronte: i Novelli sposi, i Siculi, le Mediterranee e gli Italoamericani.

Quali sono i concorrenti preferiti tra quelli rimasti in gara

Sin dalle battute iniziali il pubblico ha dimostrato una certa simpatia per le Mediterranee, Carolina Stramare e Barbara Prezja, che hanno dimostrato un grande carattere e tanta determinazione. Non sarà facile per gli altri tre gruppi avere a che fare con queste due ragazze così decise a portare a casa la vittoria. Ma per un gruppo tutto al femminile ce n’è un altro completamente al maschile capace di conquistare poco a poco il pubblico con la sua simpatia. Sono gli Italoamericani Joe Bastianich e Andrea Belfiore.

Anche i Novelli Sposi e i Siculi potrebbero riservare grandi sorprese

Da non sottovalutare neanche i Novelli Sposi e i Siculi, due gruppi che hanno al loro interno due grandissimi sportivi capaci di vincere nelle loro carriere sportive – Federica Pellegrini per i Novelli Sposi e Totò Schillaci per i Siculi – numerosi riconoscimenti e in grado di tirare fuori, all’improvviso, una grinta inattesa. Insomma la gara sembra ancora tutta da giocare. Fondamentali saranno i prossimi due appuntamenti: quello di stasera in onda a partire dalle 21.15 su Sky e Now tv e quello della prossima settimana, giovedì 11 maggio che sarà anche la finalissima della trasmissione.

Non resta che stare con gli occhi incollati al piccolo schermo per vedere chi tra le quattro squadre ancora in gara sarà capace di portare a casa la vittoria. Sarà effettivamente il team favorito dal pubblico oppure ci sarà un colpo di scena?