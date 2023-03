Pechino Express 2023, chi è stato eliminato ieri? Coppia eliminata e chi ha vinto giovedì 23 marzo 2023

Quale coppia è stata eliminata nella terza puntata di Pechino Express 2023? Cosa è successo nell’appuntamento? Queste le domande che si rincorrono perché la curiosità dei fan del reality show, tutto all’insegna dell’avventura, è difficile da tenere a bada. Dopo l’eliminazione degli Ipocondriaci, coppia formata da Dario Vergassola e sua figlia Caterina, la busta nera a fine tappa era ancora una volta eliminatoria? O tutte le coppie in gara saranno presenti nella quarta tappa?

Quale coppia è stata eliminata nella terza puntata di Pechino Express 2023: lasciano il gioco gli Istruiti

Dopo l’eliminazione degli Ipocondriaci, queste le coppie rimaste in gara:

Gli istruiti

Gli avvocati

Le attiviste

Mamma e figlio

I siculi

Le mediterranee

I novelli sposi

Gli italo americani

Chi di loro ha dovuto lasciare il reality, che quest’anno è ambientato in India? Chi, invece, ha vinto? E chi ha trionfato nella prova immunità? Ad abbandonare il gioco sono stati alla fine Gli Istruiti!

Chi ha vinto, cosa è successo ieri sera: trionfano le Attiviste

Nella terza puntata i viaggiatori, che hanno deciso di lasciare i lussi e partire zaino in spalla, hanno dovuto percorrere ben 438 chilometri, tra sfide, autostop, continue prove. E corse. Le coppie, nel dettaglio, sono partite da Hampi, la perla del Karnataka, e hanno dovuto raggiungere Mysore, il traguardo finale del terzo appuntamento. Qui è stato svelato il ‘segreto’ della busta nera, che è stata consegnata la scorsa settimana a Le Mediterranee, la coppia vincitrice. Chi di loro ha vinto? La prova immunità è stata al Forte di Chitradurga, qui hanno dovuto fare una partita di Kabbadi, uno degli sport indiani più famosi. A vincera la puntata sono state le Attiviste!

Dove vedere Pechino Express in tv

Pechino Express è un reality show famosissimo e amatissimo che vede alla conduzione il veterano Costantino Della Gherardesca e la ‘new entry’ Enzo Miccio, noto wedding planner e spietatissimo. Il reality show, che è tutto all’insegna dell’avventura, va in onda in esclusiva su Sky, quindi è visibile solo agli abbonati. Ma si può seguire in streaming, sempre pagando, su NOWTV. Per la replica e la differita in chiaro su TV bisogna pazientare un po‘: non c’è ancora una data da cerchiare in rosso sul calendario!