Pechino Express 2023 su tv8? Ecco quando ci saranno le repliche in chiaro

Ha preso il via lo scorso 9 marzo la nuova, emozionante edizione di Pechino Express 2023! Arrivato alla sua decima edizione, Enzo Miccio e Costantino della Gherardesca tengono compagnia ai telespettatori destreggiandosi tra le avventure dei concorrenti che anche quest’anno hanno deciso di abbandonare la loro zona di comfort per mettersi in gioco ed esplorare mondi nuovi. Inizialmente gli episodi vanno in onda su Sky Uno e in streaming su Now, poi le repliche sono visibili su Tv8. Ma a partire da quando?

La finale questa sera di Pechino Express 2023

La nuova edizione di Pechino Express è agli sgoccioli. Prevista per questa sera alle 21.15, in diretta su Sky Uno, la finale che vedrà in gara le seguenti coppie: gli Italo-Americani Joe Bastianich e Andrea Belfione, i Novelli Sposi Federica Pellegrini e Matteo Giunta e le Mediterranee Carolina Stamare e Barbara Prezia. Non è tuttavia certo che le coppie pocanzi menzionate riescano a partire tutte alla volta del traguardo finale dato che Federica Pellegrini ha avuto un infortunio. In merito, molto probabilmente, l’ultima e decisiva parola spetterà ai medici. Quest’anno sono state nove le coppie di concorrenti che hanno preso parte alla decima edizione del reality, ecco com’erano composte:

Le attiviste : Giorgia Soleri e Federica “Federippi” Fabrizio;

: Giorgia Soleri e Federica “Federippi” Fabrizio; Gli avvocati : Alessandra De Michelis e Lara Picardi;

: Alessandra De Michelis e Lara Picardi; Gli italoamericani : Joe Bastianich e Andrea Belfiore;

: Joe Bastianich e Andrea Belfiore; Mamma e figlio : Martina Colombari e Achille Costacurta;

: Martina Colombari e Achille Costacurta; I novelli sposi : Federica Pellegrini e Matteo Giunta;

: Federica Pellegrini e Matteo Giunta; Le mediterranee : Carolina Stramare e Barbara Prezja;

: Carolina Stramare e Barbara Prezja; I siculi : Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo;

: Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo; Gli istruiti : Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero;

: Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero; Gli ipocondriaci: Dario Vergassola e Caterina Vergassola

Le repliche

Ora, considerando che il reality dedicato all’avventura e al viaggio sta per terminare la domanda sulla data di inizio delle repliche appare quanto mai lecita. Rispetto a quest’ultime, il reality arriverà anche su TV8, dando la possibilità a telespettatori di rivedere le avventure delle coppie in gara! Al momento però non c’è alcuna conferma ufficiale rispetto alla data della loro messa in onda, anche se è molto probabile che le repliche inizino il prossimo autunno.