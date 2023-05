Pechino Express 2023, stasera la finale: chi vincerà?

Tutto pronto per la finale di questa sera, giovedì 11 maggio, di Pechino Express. A partire dalle 21 e 15 in diretta su Sky Uno o anche in streaming su Now i telespettatori potranno assistere all’ultima tappa del reality che, in questa edizione, ha visto le coppie di concorrenti in gara sfidarsi su ‘La via delle Indie’.

Quali sono le coppie rimaste in gara

Constantino della Gherardesca ed Enzo Miccio guideranno le ultime tre coppie in gara verso la fine di questa avventura che decreterà i vincitori. E sono gli Italo-Americani Joe Bastianich e Andrea Belfione, i Novelli Sposi Federica Pellegrini e Matteo Giunta oltre a le Mediterranee Carolina Stamare e Barbara Prezia a competere per aggiudicarsi il podio.

Non è certo che tutte e tre le coppie saranno in grado di partire alla volta del traguardo finale, visto che la Pellegrini ha avuto un infortunio. Probabilmente l’ultima parola spetterà ai medici, visto lo spirito sportivo che anima la nuotatrice, solo un bollettino medico contrario potrebbe impedirle di compiere quest’ultimo sforzo.

Qual è l’ultimo percorso sul quale si sfideranno le tre coppie in gara

E proprio stasera i partecipanti si sfideranno su un percorso di 172 chilometri con partenza da Battambang, per raggiugere Siem Reap e attraversare Angkor fino ad arrivare al traguardo. Sulle nove coppie che hanno dato il via alla sfida, ad inizio trasmissione, solo tre sono rimaste in gara per contendersi la finalissima di stasera. Insieme ai Novelli Sposi, agli Italo Americani e alle Mediterranee erano partiti anche: I Siculi eliminati alla nona puntata, le Attiviste eliminate all’ottava puntata, Mamma e Figlio eliminati alla sesta puntata, gli Avvocati eliminati alla quarta puntata, gli istruiti eliminati alla terza puntata e gli Ipocondriaci eliminati alla seconda puntata.

Non resta che sintonizzarsi alle 21 e 15 su Sky Uno o seguire in streaming su Now quali saranno i concorrenti in grado di aggiudicarsi la vittoria.