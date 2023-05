Perché Antonella Clerici non è in studio a ‘È sempre mezzogiorno’?, cosa è successo

Antonella Clerici per l’appuntamento previsto per oggi, lunedì 29 maggio 2023, non sarà presente negli studi, da lei amatissimi, di È sempre mezzogiorno, ma per quale ragione? Cosa è successo? Pare che si tratti di un problema di salute. Cerchiamo di scoprirlo insieme, continuate a scorrere per leggere l’articolo!

È sempre mezzogiorno, domani torna Antonella Clerici: cast, orario e ospiti

Insomma, sembra essere una notizia certa: Antonella Clerici, nota, apprezzata ed amatissima showgirl non sarà in onda oggi in diretta dal programma Rai che ormai da tanto tempo accompagna ed allieta gli italiani che decidono di seguirlo. Ma per la puntata di oggi, purtroppo, dovranno farne a meno, perché la showgirl non sarà presente in studio per condurre È sempre mezzogiorno per via di un problema di salute. Diciamo subito: per fortuna non si tratta di nulla di grave, solamente una brutta e pesante influenza che l’ha messa a riposo forzato. Ad avvisare del fermo momentaneo, è la conduttrice stessa, che ha l’ha comunicato attraverso la pubblicazione di una foto, sotto la quale ha scritto: “Ko. Oggi x la prima volta da che ho memoria non saro’ con voi. Un febbrone gigantesco da ieri non mi consente di alzarmi dal letto…. @sempremezzogiornorai puntata speciale dolci. Spero arrivederci a domani! Wonder woman inizia ad avere cedimenti…”

Cambiamenti nei palinsesti in Rai

Ormai lo sappiamo bene, non è un periodo facile questo per la Rai e per i suoi palinsesti, oltre che protagonisti. Infatti, quella che sta avvenendo è una vera e propria rivoluzione interna. In molti, ovviamente, hanno avuto un certo timore a seguito dei cambi di rotta che stanno subendo diverse programmazioni proprio in questi giorni concitati e movimentati. Dopo la notizia di Antonella Clerici, infatti, si è subito pensato ad un ulteriore cambio anche in questo senso. Ma è solo una brutta influenza, e presto la rivedremo di nuovo alla conduzione del suo programma.