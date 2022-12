Perché Ballando con le Stelle non va in onda sabato 10 dicembre 2022? Data prossima puntata

Una spiacevole notizia per tutti gli appassionati del noto programma Ballando con le Stelle. Nonostante i tanti slittamenti, e dopo aver tanto penato in queste settimane per gli spostamenti imprevisti di programma, giorno e orari, arriva anche un altro evento a mettere la famosa ciliegina sulla torta e quindi completare il quadro: la decima puntata, infatti, non sarà trasmessa domani 10 dicembre, ma andrà in onda sabato 17 dicembre 2022. La motivazione? Continuate a leggere l’articolo per scoprirlo. Solamente un piccolo anticipo: c’è di mezzo il pallone!

Samuel Peron, chi è il ballerino di Ballando con le Stelle: età, carriera, chi è la fidanzata Tania, altezza, genitori, sposato, Instagram, figli

Ballando con le Stelle, salta la puntata di sabato 10 dicembre 2022: ci sono i Mondiali

Il format dal grande successo targato Milly Carlucci infatti si prenderà una breve pausa di due settimane, e il motivo è abbastanza prevedibile: ci sono i Mondiali di calcio in Qatar che hanno la preminenza sul resto. Infatti, domani 10 dicembre alle 20 sarà trasmessa la partita valida per i quarti di finale Inghilterra-Olanda. Dunque, lo show delle stelle e del ballo riprenderà solamente il 17 dicembre, sempre di sabato, sempre alle ore 20.35.

Ballando con le Stelle, quando le ultime due puntate

Ovviamente, per chi ne mastica, non sfuggirà il fatto che a slittare è stata proprio la penultima puntata, ma quindi qual è la programmazione delle ultime due puntate? Eccola nel dettaglio:

Decima puntata: sabato 17 dicembre 2022

sabato 17 dicembre 2022 Undicesima puntata: venerdì 23 dicembre 2022

Ballando con le Stelle, il successo dell’edizione 2022

Tredici vip emozionati, competitivi e fortemente agguerritissimi, messi in coppia con i migliori maestri di ballo del panorama contemporaneo, nazionali ed internazionali: sono le vere star della danza. Ma non è tutto, perché a creare la musica adatta per il ballo c’è anche una band pronta a trasformare dal vivo qualsiasi brano, arrangiarlo, modificarlo, dare il giusto ritmo per l’occasione. Il risultato? Puro spettacolo condensato all’interno di uno stesso programma. E poi ancora: ospiti celebri, prove a sorpresa, una giuria inflessibile e minuziosa, abiti sfavillanti e molto altro ancora.