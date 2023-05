Perché Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli del GF VIP si sono lasciati? Ultime news, cosa ha detto lui su Twitter

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro non sono più una coppia; si sono detti addio dopo una serie di litigi e incomprensioni. I due ex concorrenti del GF Vip 7 hanno annunciato la loro rottura dopo aver vissuto un’intensa storia d’amore nata tra le mura della casa più spiata d’Italia. A rivelare i motivi della loro separazione sono stati proprio i diretti interessati, che hanno scelto di confidarsi con i loro fan su Twitter.

Daniele e Oriana si sono lasciati? Cosa c’entra Antonella Fiordelisi

A minare la fiducia tra Oriana e Daniele sono state le continue segnalazioni dei fan, che li accusavano di tradirsi a vicenda con altre persone. Una delle prime cause scatenanti della lite è stata una foto che ritraeva Daniele in compagnia di una ragazza a Verona. Molti hanno pensato che si trattasse di un tradimento, ma il modello veneto ha spiegato che si trattava solo di una sua amica di vecchia data. Un altro motivo di litigio è stato l’incontro di Daniele con Antonella Fiordelisi, la compagna di Edoardo Donnamaria. E ‘vippona’ non vista di buon occhio da Oriana. Daniele ha affermato di essere affezionato a Edoardo e di averlo voluto salutare insieme alla sua fidanzata, ma Oriana non ha gradito e si è sentita umiliata. I fan degli Oriele (nome della coppia Oriana e Daniele) non hanno esitato ad incolpare Antonella Fiordelisi e hanno iniziato ad attaccarla su Twitter.

La situazione è degenerata quando Oriana ha deciso di lasciare la casa di Daniele a Verona e di partire per Milano. Qui la bionda venezuelana è stata ospitata da Antonino Spinalbese, l’ex fidanzato di Belen Rodriguez e suo ex coinquilino al GF Vip. I due hanno trascorso del tempo insieme e si sono mostrati complici sui social, scatenando le chiacchiere dei fan. Daniele ha ammesso di essere a conoscenza della presenza di Oriana a casa di Antonino e ha dichiarato di non avere nulla contro di lui, ma ha sottolineato che non si sarebbe mai comportato allo stesso modo.

Oriana in lacrime ha chiesto ai fan di non mandarle più foto e video con Daniele

Oriana, dal canto suo, ha mostrato tutto il suo dolore per la rottura con Daniele in una diretta su Twitter, in cui è scoppiata in lacrime davanti alle sue fan. La Marzoli ha chiesto loro di non mandarle più foto e video che la vedono protagonista con il suo ex fidanzato, perché le fanno male. La venezuelana ha anche ribadito che tra lei e Antonino c’è solo amicizia e che lui le sta facendo da spalla in questo momento difficile. Oriana ha poi ringraziato i suoi sostenitori per l’affetto che le dimostrano e ha detto che vorrebbe solo essere felice.

La coppia aveva vissuto un’intensa storia d’amore al GF Vip

Oriana e Daniele si erano conosciuti al GF Vip 7, dove avevano avuto un percorso altalenante. Oriana, infatti, era entrata nella casa con l’intenzione di conquistare Antonino, ma dopo esser stata con lui e aver subito il suo rifiuto, si era avvicinata a Daniele. I due avevano iniziato una relazione fatta di alti e bassi, tra litigi e riappacificazioni, ma anche di momenti romantici e passionali. Usciti dalla casa del reality, i due avevano deciso di provare a stare insieme sul serio e si erano mostrati molto innamorati sui social, scambiandosi dediche dolci e dichiarazioni d’amore. Purtroppo, però, il loro rapporto non è sopravvissuto alle difficoltà della vita reale e ora i due si sono detti addio.