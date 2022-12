Perché il daytime di Amici oggi giovedì 8 dicembre non va in onda? Le novità

Perché il daytime di Amici oggi, giovedì 8 dicembre, non va in onda? Il classico appuntamento con la scuola di Amici guidata da Maria De Filippi oggi ma anche domani, venerdì 9 dicembre, non verrà trasmesso per via della festività dell’Immacolata. Le vicissitudini degli allievi della scuola oggi e domani saranno pertanto sostituite da alcuni film. L’appuntamento con l’amato talent torna invece puntale il prossimo 11 dicembre.

Amici 2022, anticipazione registrazione martedì 6 dicembre 2022: ospite, sfide ed eliminati di domenica

Il daytime di Amici non andrà in onda, ecco cosa c’è al suo posto

La striscia quotidiana dedicata alla vicissitudini dei ragazzi della scuola più nota e seguita di Italia oggi, giovedì 8 dicembre, e domani, venerdì 9 dicembre, non andrà in onda per via delle festività dell’Immacolata concezione. L’appuntamento con il talent riprendere la normale programmazione il prossimo 11 dicembre mentre lunedì 12 il pubblico potrà tornare a seguire regolarmente il daytime. Ma cosa vedremo al suo posto? Complice l’atmosfera natalizia, quest’oggi al posto del daytime di Amici verranno trasmessi due film natalizi: La Magia del Natale e un Natale da Corgi.

Spostata la prossima registrazione di Amici

Oltre al cambio di programmazione del daytime anche la prossima registrazione di Amici è stata spostata. Le riprese previste per giovedì 15 avverranno infatti martedì 13 presso gli studi Elios di Roma. Questa potrebbe non essere l’ultima registrazione dell’anno in quanto pare si stia pensando ad uno speciale avente come protagonisti cantanti e ballerini. Tale notizia, tuttavia, deve ancora essere confermata.