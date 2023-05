Perché Soleil Sorge ha presto il posto di Giulia Salemi a Ciao Darwin? Cosa è successo

Nel corso delle ultime ore è stata registrata una nuova puntata di Ciao Darwin, trasmissione condotta da Paolo Bonolis e che andrà in onda nella prossima stagione televisiva. Ora, la caposquadra del team degli influencer sarebbe dovuta essere Giulia Salemi ma il condizionale è d’obbligo in quanto, all’ultimo momento, la donna è stata sostituita con Soleil Sorge. La sostituzione ha creato un bel polverone sui social e le indiscrezioni a riguardo non si sono fatte attendere. Cosa sarà accaduto?

La sostituzione di Giulia Salemi con Solei Sorge a Ciao Darwin

Tante le ipotesi effettuate sulle motivazioni alla base della sostituzione di Giulia Salemi con Solei Sorge. E in merito non sono mancate nemmeno le critiche a Sonia Bruganelli, accusata di aver commesso una bassezza con questo improvviso cambiamento. Tuttavia, la risposta dell’opinionista non si è fatta attendere: “È accaduto l’esatto contrario”, replica la donna alle accuse che le sono state mosse. A fare chiarezza sulla vicenda Pipol Tv secondo la quale la Salemi – che continua ad essere al centro del chiacchiericcio mediatico per il suo futuro sul piccolo schermo – avrebbe mentito per poter prendere parte alla festa di compleanno di Alfonso Signorini. Stando sempre alle indiscrezioni di Pipol Tv, Soleil Sorge ha accettato di sostituire la Salemi senza particolari problemi e togliendo dunque dall’impasse la moglie di Bonolis.

I rumors sul Grande Fratello

Rispetto al futuro televisivo di Giulia Salemi i rumors non mancano. Infatti, la donna sembrerebbe molto vicina a ricoprire il ruolo di opinionista nella prossima edizione del GF VIP, che vede riconfermato alla conduzione Alfonso Signorini. Al momento si tratta solamente di ipotesi anche se l’influencer non ha mai negato di essersi trovata bene nel reality, nonché di aver accarezzato proprio l’idea di poter vestire i panni di opinionista.