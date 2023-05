GF VIP, Giulia Salemi nuova opinionista? Il commento di Alfonso Signorini

Nonostante il GF VIP si sia concluso solamente da poche settimane, ecco che le prime indiscrezioni sulla nuova edizione del reality non tardano ad arrivare. In particolare, Giulia Salemi potrebbe vestire i panni di opinionista nella nuova edizione del programma, che vedrà confermato alla conduzione il giornalista Alfonso Signorini. In merito agli opinionisti, tuttavia, sono poche le informazioni attualmente note ma pare che Sonia Bruganelli avrebbe scelto di non prendere parte alla prossima edizione del reality.

Grande Fratello Vip o Nip nella prossima edizione? Cosa ha detto Alfonso Signorini

Il GF Vip e il commento di Alfonso Signorini al post della Salemi

Ora, il nome di Giulia Salemi – che abbiamo imparato a conoscere nel corso della passata edizione della trasmissione – sembra essere tra i più quotati. Nella passata edizione del reality, la Salemi monitorava i social, informando i telespettatori sul gradimento o meno della rete rispetto alle varie vicissitudini che vedevano protagonisti i concorrenti del GF Vip. Ora, a confermare le indiscrezioni, le parole di Signorini, il quale con due mesi di ritardo risponde ad un post della donna, scritto in occasione della fine del GF VIP: “Lo leggo dopo due mesi. Ma il tempo passa in fretta e tanti mesi ci aspettano Con le tasche piene (non solo di ricordi…)”, queste le parole del conduttore che hanno poi scatenato una pioggia di commenti.

I rumors

Come detto, le parole di Signorini non sono passate inosservate e non hanno mancato di scatenare una serie di commenti da parte degli utenti. In tanti coloro che hanno pensato che le sue parole siano riferite alle scelta della Salemi come opinionista per la nuova edizione del reality. Ruolo che in molti vedono nella corde della donna, la quale – dal canto suo – si è sempre detta molto soddisfatta del proprio percorso professionale, non nascondendo inoltre di aver accarezzato l’idea di ricoprire il ruolo di opinionista.