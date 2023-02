Piccole donne, il film su Rai 1: trama, cast e anticipazioni

Piccole donne è uno dei film più amato da tante generazioni che torna mercoledì 22 febbraio su Rai 1 a partire dalle 21 e 25. Si tratta dell’ultima realizzazione della pellicola portata sullo schermo da diversi produttori hollywoodiani e che ha visto varie interpreti nei panni delle quattro sorelle del Massachusetts: Jo, Meg, Beth e Amy.

La storia di quattro sorelle nel romanzo di Louisa May Alcott

Le quattro ragazze, appartenenti a una modesta famiglia, affrontano la vita tra impegni e ambizioni personali, lavori domestici e un amore viscerale per i genitori e per la famiglia. Sceneggiatrice e regista di quest’ultima versione del film tratto dal romanzo di Louisa May Alcott, è Greta Gerwing, mentre interpreti sono Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh ed Eliza Scanlen.

La Gerwing, in questa rivisitazione del romanzo di Alcott, tende a rendere attuali problematiche sia personali che familiari delle quattro giovani donne. Un film che ha trovato il consenso del pubblico e della critica.

La figura di Jo resta predominante contro i preconcetti della società

Come sempre, anche in questa rivisitazione, la figura di rilievo è quella di Jo, una giovane esuberante, intraprendente e costantemente in cerca della sua libertà e autonomia anche attraverso l’affermazione del suo lavoro di scrittrice. La sua determinazione sarà fondamentale per indurre anche le sorelle a portare avanti i propri sogni e ribellarsi al sistema sociale, così rigido e pronto a relegare le donne in uno stereotipo ben definito che le vede proiettate verso un matrimonio di convenienza e con l’unico compito di badare alla casa e crescere i figli.

Nel cast ci sono anche Laura Dern nelle vesti della mamma delle quattro ragazze, Timothee Chalamet nei panni del giovane Laurie, Meryl Streep come zia March e Chris Cooper, Bob Odenkirk, Luis Garrel, oltre alle protagoniste della pellicola che sono interpretate da Emma Watson, Saoirse Ronan, Elisa Scanlen e Florence Pugh.